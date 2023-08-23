原标题：广发银行以综合金融服务支持外贸企业发展提质增效

广发银行积极践行国家宏观战略，紧抓机遇，有序推进人民币国际化。坚持立足金融服务实体经济，为企业提供一体化跨境人民币综合金融服务方案，推动人民币跨境结算便利化，将跨境人民币政策红利转化为发展实效。

人民币国际化趋势明显

我国跨境人民币结算自2009年7月份试点起步，人民币国际化经历了从量的突破逐渐到质的提升。人民币的跨境支付、投融资、储备和计价等国际货币的功能全面增强，国际认可度不断提升。目前，凡属于依法可使用外汇结算的跨境交易，企业都能通过人民币进行结算。

有序助推人民币国际化

广发银行积极践行国家宏观战略，力推人民币国际化路线。探索跨境人民币业务创新，发挥综合金融优势满足企业客户的多样化金融需求。紧跟跨境人民币相关政策，积极贯彻宣导“本币优先”的理念，凭借“跨境人民币直通车”综合金融服务方案，为企业提供全流程线上结算、贸易融资、跨境担保、投融资、资金管理等一站式跨境人民币综合金融服务方案。

“结算通”通过科技赋能，在跨境结算及大湾区贸易融资资产转让方面实现便利化，企业“足不出户”即可通过广发银行企业网银、手机银行等渠道在线办理跨境人民币汇款、开证、来单等业务。“担保通”服务“走出去”企业，依靠人民币国际保函，内存FT贷/NRA贷，或FT/NRA存内贷，通过境内/外集团或母公司提供的担保增信，为企业境外或境内关联企业提供资金融通服务。“资本通”加强境内外联动，一方面为企业融入低成本跨境人民币资金，一方面满足企业出海投融资需求。集团企业亦可通过广发银行资金池业务、跨国公司资金集中运营，掌握资金跨境归集及调拨。“商贸通”不断探索产品创新模式，降低企业融资成本，为企业提供跨境人民币信用证福费廷融资、进出口代付、押汇、打包贷款等贸易融资产品及跨境转让。

近年来，包括广东自贸区境内贸易融资资产跨境转让及贸易融资资产跨境双向转让人民币结算业务在内，广发银行在跨境人民币业务领域积极探索，率先在贸易融资、金融市场、个人业务、清算服务等方面，借助立足粤港澳大湾区的前沿优势，开展多项创新。

此前，广发银行迅速落实人民银行等部门联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》要求，在企业首次办理新政下跨境人民币FDI增资业务诉求时，简化跨境人民币境内再投资业务流程，落实跨境人民币便利化措施，促进跨境人民币投融资业务踏上新台阶。此外，广发银行还积极落地CIPS收发器、CIPS支付透镜、债券通北向通和南向通、跨境理财通北向通和南向通等，成为跨境人民币业务创新先锋。

全心全意为企业服务

近年来，广发银行充分贯彻落实当地监管便利化方案政策，实地走访企业客户，勤宣导、促合作，为客户简化业务办理手续，活用产品降低客户融资成本。例如，将符合要求的高新技术企业成功纳入优质诚信企业名单，当客户的资本项目人民币收入资金在境内依法合规使用时，无需事前、逐笔提交真实性证明材料，事后按一定比例对客户境内支付结算业务进行核查。减少了客户业务资料准备工作，有效节约了客户的时间成本、提升了资金使用效率；针对有跨境人民币贸易需求的企业客户，广发银行多次拜访宣导政策的优势与便利，持续提升服务水平；加快产品创新，通过与港澳分行联动，引入较低成本的境外人民币资金，帮助企业获取较低成本的融资。

宁波当地某知名大型跨境电商企业的蔡经理说：“跨境电商传统业务模式下，我们销售回款周期较长，库存占用较多资金，企业整体资金流动性压力较大，同时还面临着较大的汇率波动风险。关键时刻广发银行给我们抛来了橄榄枝。了解我们的困难后，为我们量身定制了‘人民币融资+远期锁汇’服务方案。一方面为我们引入较低成本境外人民币资金，办理TT项下出口代付。另一方面将对应的收汇资金提前办理远期锁汇，规避汇率波动风险。切实解决了困扰我们很久的流动性和汇率风险两大难题”。

下一步，广发银行将继续积极推动跨境人民币便利化，把握政策趋势，关注市场需求，培育市场主体“本币优先”的理念，着力解决经贸企业的急难愁盼，帮助企业更好地管理汇率波动、货币错配等经营风险，切实推动跨境人民币政策红利转化为发展实效，以金融服务支持企业发展提质增效。

(责编：董童、李源)

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