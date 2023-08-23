原标题：火山引擎发布自研视频编解码芯片

8月22日，火山引擎视频云宣布其自研的视频编解码芯片已成功出片。经验证，该芯片的视频压缩效率相比行业主流硬件编码器可提升30%以上，未来将服务于抖音、西瓜视频等视频业务，并将通过火山引擎视频云开放给企业客户。

火山引擎总裁谭待表示，视频数据量呈爆发式增长，应用场景也在不断拓展。为此，火山引擎与英伟达合作开源BMF（Babit MultiMedia Framework）多媒体处理框架，能够更好地支持CPU、GPU以及视频编解码专用芯片等异构计算资源，在不同场景充分发挥各自优势，将显著降低网络视频服务的计算、存储及传输带宽成本。

高压缩效率 高计算密度

视频是由一张张图片连接起来的动态图像序列，视频编解码则是视频应用的基础技术，作用是对图像进行压缩和数字编码，以尽可能小的带宽传送高质量的视频数据。

基于抖音等视频业务的大规模实践和打磨，火山引擎将自研的视频编解码技术融入到专用芯片中，压缩效率相比行业主流硬件编码器提升30%以上，可应用于视频点播、直播、图像压缩、XR等业务场景。

与具备通用计算能力的CPU芯片相比，火山引擎自研芯片仅支持视频编解码任务，因此能够在特定场景具备更高的计算密度。一台视频编解码芯片服务器的转码能力，与上百台CPU服务器相当。

火山引擎视频云架构技术总监王悦认为，“视频编码每升级一代，质量码率减少50%，但大规模的视频数据量增长不止2倍，视频编码标准的迭代速度已经追赶不上视频数据量的增长速度，必须通过硬件创新来突破算力瓶颈”。

“随着超高清/8K VR直播、实时音视频互动等日益丰富的低延时视频场景兴起，对企业而言，如何保证视频处理的质量、效率，并兼顾成本尤为重要。”王悦表示，火山引擎将从算力、体验和交互等不同维度持续探索，为客户带来更具性价比的视频云服务。

视频成为企业数字化增长新动力

第三方数据显示，中国用户量排名TOP 100的App中，有69%搭载了视频类功能，65%搭载了点播功能，51%有直播类功能，32%有实时音视频类功能。视频应用正在从内容、娱乐行业拓展至泛互联网和大量传统行业。

与图文内容相比，企业自建视频应用对技术积累和资金成本要求较高。为此，火山引擎携手英伟达开源了BMF多媒体处理框架。该框架是视频化部署的“底座”，可以为企业提供从视频生产到消费的全链路场景支持，并帮助开发者低成本构建视频应用。

王悦介绍，BMF框架是抖音多年实践打磨出来的，火山引擎又携手英伟达针对GPU相关能力进行了深度优化，使其能够发挥更强大的并行计算能力。

英伟达开发与技术部门亚太区总经理李曦鹏表示，英伟达和火山引擎始终将把 BMF 打造成新一代视频处理的基础平台作为目标。“未来，我们会与火山引擎保持合作，听取社区及用户的意见，在英伟达最新的软硬件平台上进行迭代，继续完善 BMF框架。”李曦鹏说。

结合火山引擎智能创作云的AIGC能力，火山引擎视频云在商品营销、互动娱乐、在线教育、数字金融、智能驾驶等场景引入了数字人、虚拟直播间等AIGC能力，助力企业降本增效、提升用户体验。近期，火山引擎视频云还首次采用视觉大模型对经典港片进行4K修复，帮助老片修复进一步提升画质。

火山引擎智能创作云负责人廖谦介绍，智能创作云产品已经为抖音生活服务商家提供了从脚本创意、视频制作、内容发布和数据回馈的完整AI能力，大幅降低了企业和商家的视频使用门槛。数据显示，智能创作云产品已经服务了3000多家企业及商家，合成了超过309万条视频，视频曝光量高达15.4亿。

谭待指出，在营销、空间、商业和知识的交互体验都在发生变化的视频化时代，视频云技术因其从视频生产，视频处理到视频消费的全链路技术能力被赋予了重要使命。随着AIGC、XR等技术的兴起，新技术与视频云的融合将带来更多创新和价值。

(责编：董童、李源)

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