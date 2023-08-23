人民网北京8月23日电 （黄盛）据中国证监会消息，证监会副主席李超23日在H股30周年志庆活动上表示，将发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用，推动形成更加透明、高效、顺畅的境外上市监管协调机制，持续畅通内地企业境外上市渠道，推出更多有代表性的“绿灯”案例。

李超认为，中国企业赴港上市，正值内地建立社会主义市场经济初期，在证券法制、财务会计制度、公司治理等多方面为内地资本市场建设提供了非常有益的借鉴，为企业全球配置资源提供了重要驱动力，也为全球投资者分享中国经济发展红利创造了良好机遇。截至2023年7月底，在港上市的中国企业已经达到1400余家，在香港市场的上市公司数量、市值、成交量占比分别超过了5成、7成和8成。香港已成为中国企业首选境外上市地，中国企业也成为香港市场的中坚力量。

“香港集聚全球资本、技术、信息、智慧，内地金融机构从香港走向世界，产品开放从香港先行先试。截至2023年7月底，内地有近80家证券期货基金经营机构在港设立子公司。随着ETF互联互通、跨境理财通、香港A50股指期货陆续推出，QFII／RQFII落地和完善，香港逐步成为中西资本融汇之地。”李超说，多年来，两地证监会保持密切顺畅合作关系，具备良好跨境监管和执法合作基础。特别是沪深港通开通之后，内地与香港监管机构建立高层及工作层全方位沟通联络机制，运行更趋成熟有效。迄今，两地证监会已经成功举办十三次高层会晤，推动两地资本市场取得系列合作成果，不断拓展监管合作深度与广度。

为助力中国经济高质量发展，中国证监会正坚定不移深化资本市场改革开放，推动股票发行注册制改革走深走实，加快打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。香港具备健全的法律制度、高效开放的营商环境，拥有“背靠内地、面向全球”的独特优势，香港金融人才济济、锐意进取，随着中国改革开放持续深化和双循环新发展格局向纵深推进，两地资本市场协同发展、优势互补的效果更加彰显，香港将在国家发展大局中进一步发挥无可比拟的作用。

李超表示，在新时代新征程中，中国证监会将不断推动两地资本市场深化务实合作，发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用，推动形成更加透明、高效、顺畅的境外上市监管协调机制；优化完善互联互通机制，推动引入大宗交易机制、REITs等更多产品纳入标的，进一步便利境外中长期资金入市；加大两地产品双向开放力度，支持香港推出国债期货等产品，丰富离岸市场风险管理工具，巩固提升香港风险管理中心地位。

另据了解，证监会有关负责人在8月18日就活跃资本市场、 提振投资者信心答记者问时也表示，境外上市备案新规实施以来，企业提交备案材料积极踊跃，申请企业数量明显增加。证监会持续完善备案合规标准要求，加强境内外监管沟通协调，扎实推进备案工作，已有19家各类企业完成赴港、赴美境外上市备案。下一步，证监会将持续畅通企业境外上市渠道，推出更多符合条件的“绿灯”案例，包括市场较为关注的协议控制（VIE）架构企业和平台企业。同时，推动形成更加透明、高效、顺畅的境外上市监管协调机制，尊重企业依法合规自主选择境外上市地，支持符合条件的企业用好两个市场、两种资源实现规范健康发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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