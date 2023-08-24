原标题：尚美数智发布新中端茶文化商旅酒店品牌“品睿酒店”

8月23日消息，尚美数智科技集团旗下新中端茶文化商旅酒店品牌——品睿酒店于近日发布。

市场环境和消费趋势的快速演变，深刻地影响着酒店市场的发展方向，对此，尚美数智科技集团董事长兼CEO马英尧认为，集团旗下新兴品牌品睿以中国茶文化为内核开启中端酒店品牌创新，将为市场带来多元新颖的选择。

品睿事业部负责人李光荣对品睿酒店进行了全面解读，从竞争力、产品结构、运营服务、投资模式等维度全面诠释品睿的市场突围之道，从而正式揭开中端酒店新星的神秘面纱。

李光荣表示，品睿定位新中端茶文化商旅酒店品牌，传承茶哲学之道，结合当代智慧生活体验，着力深耕主流城市，运用茶道文化精髓、东方美学设计与智能体验高效配比布局，传递东方雅韵，打造高坪效复合文化空间。

(责编：曹淼、李源)

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