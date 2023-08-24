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途虎养车：2023上半年全面盈利 超5000家门店

2023年08月24日08:10 | 来源：中国经济网
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原标题：途虎养车通过港交所上市聆讯，2023上半年全面盈利，超5000家门店，注册用户过亿

　　近日，途虎养车（TUHU Car Inc.以下简称途虎养车）更新了聆讯后资料集。这意味着，途虎养车已经正式通过上市聆讯，即将成为汽车独立售后服务市场首家港股上市公司。

　　财务数据显示，途虎养车2023年上半年业绩表现亮眼，收入超过65亿元（人民币，下同），同比增长19.3%，毛利率超过24%，为历史新高。在收入规模增长同时，途虎的盈利能力凸显，上半年实现盈利，经调整后净利润为2.14亿元、净利润率3.3%。招股书披露的历史期间，途虎养车在收入和毛利率端均保持稳健增长，收入端从2019年的70亿元大幅提升至2022年的115亿元，毛利率从2019年的7.4%提升至2023年上半年的24.4%。截至2023年6月30日，途虎养车账上拥有超51亿元的现金等价物余额（含短期理财）。

　　2023上半年盈利：跑通以“客户为中心”的商业模式

　　在行业整体利润率不高的前提下，途虎养车能够实现盈利，得益于其对中国汽车后市场的深刻理解及其成功的业务模式。

　　途虎养车打造了一个包括车主、供应商、 服务门店和其他参与者在内的汽车服务生态系统，以“客户为中心”的商业模式推动飞轮效应：通过提升客户体验为平台带来更多的用户流量，并推动多个良性循环。途虎养车向门店引流的能力，使其能够通过数字化管理系统对线下门店实施有效的管理，进而保障标准化的服务质量，增强客户对平台的信任，带动用户流量的进一步增长；基于和供应链企业持续优化的合作关系，途虎养车获得了更好的采购价格，凭借正品低价进一步改善客户体验；同时增长的用户流量，也能够吸引更多的门店加入而扩大线下服务网络。截至2023年上半年，途虎养车已在超300座城市共拥有5129家工场店，已覆盖中国内地所有省份。

　　2023年上半年的盈利表现显示：经调整后净利润为2.14亿元，说明途虎养车通过以“客户为中心”的商业模式，实现了规模经济和业务的加速增长。

　　现金流充裕：规模发展有保障

　　招股书显示，截至2023年6月30日，途虎养车目前的现金等价物余额（含短期理财）超51亿元，上半年经营性现金流净流入超7亿，这意味着，未来相当长的一段时间内，途虎有充裕的资金进行日常运营。

　　此外，途虎养车2023年上半年收入已超65亿元。用户规模也处于增长态势，截至2023年上半年，途虎养车拥有超1亿注册用户；过去12个月累计交易用户数量超1800万。

　　同时，途虎养车工场店的规模持续扩大。截至2023年上半年，途虎养车共拥有5129家工场店。于2023年3月，有89.4%的途虎养车加盟工场店已经实现盈利。

　　依托覆盖全国的线下服务网络，途虎养车为行业和社会提供了超过5万个就业岗位。

(责编：曹淼、李源)
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