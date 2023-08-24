原标题：河北保定：聚焦高质量发展 绘就品质生活之城新画卷

积极推动京津冀区域医疗合作，聚力打造“健康中国”保定样板；城市更新亮点不断，古城蝶变满目新颜；“不让一滴污水流入白洋淀”，筑牢白洋淀上游流域生态屏障；大力发展战略性新兴产业集群，在创新驱动发展的路上走在前列……河北省保定市持续聚焦高质量发展，绘就了一幅品质生活之城新画卷。

记者深入易县人民医院、阜平县龙泉关镇骆驼湾村、顾家台村、长城氢能技术中心等地，探访保定市自2020年以来的发展情况，以媒体视角记录保定。

以创新求突破 聚力打造综合医改“保定样板”

近日，家住易县紫荆关镇的麻先生因胸口不适到易县紫荆关中心卫生院进行检查。检查中，医务人员将心电图数据上传至远程心电中心，3分钟后，易县医院远程心电中心给出诊断：急性心肌梗死。

卫生院工作人员接到反馈后，迅速启动胸痛中心急救绿色通道，并在县医院医生指导下给予双抗药物口服、皮下注射肝素。麻先生到院后，值班医师立即进行“冠状动脉造影+支架植入术”。如今，麻先生的身体已恢复如初。

自2022年以来，像麻先生这样“留得下来、看得好病、花钱不多”的事儿越来越多，这得益于易县紧密型县域医共体的建设。

截至目前，保定市已在18个县域全部成立医疗卫生集团，在全省率先实现全覆盖。并与河北医科大学合作，对全市7783名乡村医生开展全员培训。经过一年实践，医共体作用得到有效发挥，全市县域内住院量占比较上年提高3.5个百分点；基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例较上年提高3.2个百分点；公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例较上年提高0.41个百分点；按病种付费（DIP）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员的比例为86.2%，基层医疗卫生服务能力得到提升，更多患者留在了基层就医。

近年来，保定市紧紧围绕提升群众就医获得感，推动医改走深走实，统筹开展京津冀区域医疗合作，打造国际医疗基地。目前基地内北京大学口腔医院与保定市第二医院合作共建的保定市第二医院口腔院区正式开诊，北京大学口腔医院口腔专科医联体同步启动；广安门医院保定医院迎来广安门医院第二批共6名专家接力长期驻保；国家神经系统疾病临床医学研究中心区域分中心、北京同仁医院保定医院、北京安定医院河北医院建设项目同步推进……国际医疗基地的有序推进，是保定市着眼于创造品质新生活、打造“健康中国”保定样板的关键一步。

城市更新踔厉奋发 老旧城区焕发新颜

走进安置区，一栋栋现代化的住宅楼拔地而起，便利店、社区广场、幼儿园、停车场等配套设施一应俱全，绿化景观错落有致，环境干净整洁。安置区的房间均实现了简单装修、水电暖齐全，居民购买家具后即可入住。

河北保定城改二期安置房交付仪式在高新区西贤台村筑台园小区举行，交房仪式现场一片欢腾，村民们个个喜气洋洋。24岁的村民王廷和新婚妻子张佳欣早早就来办理新房交付手续。“这里环境太好了，不仅有高端的邻里中心，楼下还有幼儿园，生活很方便。”王廷笑着说。

保定市以“建设品质生活之城”为目标，全市住建领域大力实施棚户区改造、城中村改造和城镇老旧小区改造等民生工程，着力提升全市1000万人民群众的居住品质。2022年，保定市主城区城中村改造工程首期17个村、12个安置区、21942套安置房顺利竣工交付，惠及居民6408户共计24804人。棚户区改造新开工安置房39760套、建成19412套。老旧小区改造287个，加装电梯135部，惠及居民4.32万户，九个小区获评全省优秀设计方案，“一师九员”机制作为可复制经验在全国推广。棚户区改造、老旧小区改造以及保障性租赁住房等3项工作成绩突出，作为全省唯一代表参加国家激励城市评选，在全国28个参评城市中排名第四，老百姓的幸福安居梦正一步一步变成美丽现实。

一汪清水护城绕 碧空如洗燕归来

在河北省保定市高阳县，白鹭漫步在波光粼粼的孝义河畔，正在河中寻找自己的猎物，只要发现鱼儿浮近水面，白鹭就开始了自己的“工作”，构成了一幅鲜活的夏日盛景。

孝义河源于定州市中古屯及大辛店一带，流经安国、博野、蠡县、高阳四县市全长77公里，从高阳县邢家南镇南于八村入境，于拥城村思乡桥进入雄安新区，最终汇入白洋淀。孝义河作为白洋淀重要入淀河流之一，雄安新区生态安全格局中的河流生态组成部分，地理位置十分重要。

高阳县委、县政府高度重视水生态环境治理和保护工作，结合高阳县特殊区位和产业特点，以项目建设和制度建设为突破口，研究制定《高阳县综合治水工作实施方案》，全力实施 “水资源、水生态、水环境、水经济、水安全、水景观”六位一体，“治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水”五水共治的综合治水行动。并先后实施污水处理厂改造升级、傍河村生活污水治理、河道综合整治、县城雨污分流、环城水系、应急导排等生态环境治理工程项目。该县谋划的孝义河高阳县段生态廊道修复治理工程已纳入河北白洋淀上游流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目，现已通过国家评审，将获得中央和省级财政资金支持，于2023-2025年组织实施。

高阳县通过一系列生态环境治理和保护措施，水生态环境持续向好，圆满完成地表水Ⅲ类考核目标任务。

乡村走上致富路 蹄疾步稳振兴忙

2012年12月，全国决战决胜脱贫攻坚的号角，从保定市阜平县吹响。

山乡巨变，弹指一挥间。阜平县牢牢把握发展机遇、资源优势和产业基础，坚定不移地推动新能源、中央厨房预制菜、绿色建材、生态旅游、特色农业五大产业持续做大做强，精准发力推动乡村发展全面升级。

从破旧低矮的土坯房，到设施齐全、功能完备的新民居；从在贫瘠土地上靠天吃饭，到端牢乡村旅游"新饭碗"。10年间，骆驼湾村、顾家台村在乡村振兴路上坚定前行，村民收入显著增加，两村人均可支配收入由2012年的950元、980元，分别增长到2022年的20057元、21117元。

10年间，骆驼湾村、顾家台村干部群众因地制宜发展特色旅游、引进扶贫工厂、打造特色产业，走出了一条脱贫致富的新路子。

10年间，这里建新房、修新路、兴产业……充分利用闲置土地资源，采取“公司+合作社+农户”的模式大力发展食用菌等绿色产业，乡村振兴风生水起，绿水青山变成金山银山。

当年那些走出大山的年轻人，也正被阜平的飞速发展吸引回来。他们眼界宽、懂经营、有闯劲儿，古老寂静的山野村庄正焕发出新的生机与活力。

紧握时代发展强劲脉搏 彰显保定产业宏伟气魄

在位于保定的长城控股未势能源氢能产业园区，技术人员正认真观察着显示屏上变化的数据曲线。他们正在对未势能源自主研发的氢燃料电池进行测试。

“我国发展氢能产业起步相对较晚，核心技术受制于人会阻碍整个产业发展，甚至影响国家能源安全。”未势能源科技有限公司产业研究院负责人阮艺亮说：“核心技术是买不来的。未势能源要做的就是通过自主创新，打破国外技术垄断，推进氢能燃料电池动力系统领域技术持续创新和产业技术转型升级。”

在未势能源产品展示区，记者看到了第二代高性能膜电极（MEA），该产品基于整车需求进行创新性设计，应用超薄膜材和可量产的有序化膜电极技术，通过持续突破技术瓶颈，不断优化生产工艺，在低铂技术、高传质技术、低电密自增湿技术等方面取得重大突破，超越了欧盟GAIA计划和中国“十四五”目标，达到国际先进水平。

2022年，保定市出台了《保定市综合能源站建设支持意见》《保定市氢能产业发展专项资金管理办法（试行》，对新建综合能源站，从氢能发展专项资金中给予一次性奖励，并从车辆购置、加氢站建设、氢气加注三方面进行补贴，助力保定市氢能产业发展。

以领跑之姿走向大众视野的长城汽车，是保定以领跑之势打造“保定·中国汽车城”的起跑信号。在保定市长城精工自动化技术有限公司5G-A工业互联网实验室里，机械臂上下挥舞，5G-A汽车柔性试制产线正在运行。

“传统生产线，一年因为网络通信故障会造成平均60小时的停机，通过5G-A无线方式承载总线通信网络，可以降低网络停机的时间，从而转化成订单，预计单个工厂年可增加8亿产值的交付量，这对于企业来说是相当可观的。”长城精工自动化5G-A项目负责人袁占江介绍。袁占江表示，5G-A凭借“大带宽、低时延、广连接”的特性正在改变着传统工业制造领域。接下来，公司将着手长城汽车实际生产线的改造，一期工程预计2024年底完成，为未来5G全连接工厂提供建设范例。

据了解，保底市政府办公室印发了《关于保定市支持工业企业数字化转型措施的通知》，制定从支持企业上云，支持产业集群、企业数字化升级改造，支持工业互联网体系建设，支持企业数据资产化、提升转型服务支撑能力5方面，具体15条政策措施，支持工业企业数字化转型。

近年来，保定着眼于战略性新兴产业集群发展，把智能、低碳作为未来产业布局重要方向，大力发展新能源和智能网联汽车产业，充分发挥体制优势，坚持自主研发与引进合作相结合，强化自主品牌、坚持错位发展，倾力打造智能化、新能源汽车时代的“保定·中国汽车城”新名片。

提升营商环境“软实力” 打造企业满意“金标准”

炎炎夏日，保定市涞水县永阳镇的景泰蓝工坊内，手工艺人正在对一件件景泰蓝火锅进行精雕细琢、打蜡上色，绚烂的图案跃然指尖。

据了解，涞水铜火锅制作技艺始于清朝，传承至今已经有100多年的历史。目前，涞水已经形成了以永阳镇为中心的铜火锅产业集聚地，生产加工企业上百家，年产值5亿元，辐射带动5000人就业。而说起景泰蓝火锅产业的高质量发展，涞水县星豪铜艺有限公司负责人李凤乾滔滔不绝。

为了让传统产业适应现代市场需求，涞水县市场监管部门开展了“全要素一站服务企业行”活动，从制定铜火锅团体标准、组织质量管理体系认证提升、创建商标品牌，到电商营销法规培训，再到培育高价值专利、打假维权，市场监管部门为企业提供了一揽子“保姆式”服务，目前该企业的景泰蓝铜艺制品远销多个国家和地区，获批 17 项专利，还获得了涞水县政府质量奖。目前，涞水县铜火锅生产企业已增至200多家，拥有注册商标227件，专利101项。

好的营商环境是发展之基、活力之源，更是区域形象的“金名片”。“过去是怕，现在是盼，不仅效率高了，体验也更好了。”保定轩宇睿力汽车销售服务有限公司冉经理为“进一次门，查多项事”的监管服务模式点赞。

近日，保定市高新区市场监管、公安、城管执法、消防救援等四部门对该公司开展“双随机、一公开”联合抽查，对企业登记事项、特种行业、消防安全履责、设置大型户外广告及城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品等进行了全面“体检”，并现场提出改进建议。

“以前多头多次检查，现在一次‘搞定’，这种联合抽查是实实在在为企业‘减负’之举，我们能把更多的精力放在经营上，为社会创造更多的价值。”冉经理这样表示。

为全面打造一流营商环境，激发企业活力，持续推进保定高质量发展，近年来，保定市把优化营商环境作为抢抓京津冀协同发展重大机遇、推动经济高质量发展重要抓手，努力让各类经营主体在保定运营成本最低、办事效能最高、贸易投资最便利、发展预期最稳定。截至目前，央企在保子公司新增25家、达到225家，总数居全省前列。与京津合作项目累计707项，总投资6833亿元。

以营商环境之“优”，促进市场之“活”、经济之“稳”、发展之“进”，保定正在加速构建更有吸引力、更具竞争力、更富有活力的投资热土，一幅幅优化营商环境、大力招商引资的锦绣画卷正在保定大地徐徐展开。（见习记者王艺霖）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经