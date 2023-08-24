原标题：激发消费活力 做强县域商业

头天刚采摘的瓜果蔬菜“穿”着保鲜衣加速进城，快递包裹“坐”着公交直接到达村口……农村流通贯通城乡、连接生产和消费，是现代流通体系的重要组成部分，也是乡村振兴的重要内容。

商务部、农业农村部、文化和旅游部等9部门日前联合印发《县域商业三年行动计划（2023—2025年）》（以下简称《行动计划》），提出到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”。建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。

当前我国县域流通体系运转情况如何？县域商业发展尚存在哪些不足？如何补齐短板、释放市场消费潜力？针对这些问题，记者进行了采访。

1、电商铺起农产品进城“高速路”

四川泸州古蔺县煌家村，凤凰李陆续成熟，飘出阵阵果香。百果源专业合作社负责人周光奎将直播间搬到了田间地头，把手机镜头对准身后的果园，开启了一场带着“泥土味儿”的直播。

“往年，园区的李子以线下批发为主。后来我发现，线下批发凤凰李每斤仅能卖到6元，而通过线上销售，5斤的精品果可以卖到65元。”周光奎告诉记者，今年，果园主要通过网络直播平台售卖。一个半小时的直播，仅凤凰李就成交800余单，销售总额近6万元。

电商将农产品送上进城“高速路”，拉近了农民与市场的距离，让农村各类产品卖得更远、卖得更好，促进了农产品销售和农民增收。数据显示，2022年，全国农产品网络零售额达5313.8亿元，同比增长9.2%，比2014年增长了4倍多。

农产品从田间地头运往城里的餐桌，离不开仓储物流配送的保驾护航。

夜幕降临，宽大开阔的库房内灯火通明，全自动化分拣设备正开足马力高速运转。在商贸仓储区，码放整齐的泗安玫瑰花茶、“星海寻福”湖州生态香粳米等长兴本土特色农产品整装待发。

这座位于浙江省湖州市长兴县永畅路的县级农村商贸物流仓储配送中心，设有专门的商贸仓储区、农产品处理区和冷链冷库。“物流中心已实现电商物流与传统商贸流通统仓共配。”长兴县农村商贸物流仓储配送中心相关负责人告诉记者，高标准自动化分拣设备的应用，使得这里的物流、商流进出口日均处理峰值达15万件。

像这样的物流仓储配送中心，正在全国各地加速布局。商务部流通发展司司长李刚介绍，截至目前，已安排中央财政资金200多亿元，累计支持1489个县，建设2600多个县级电商公共服务中心和物流配送中心、超过15万个乡村电商和快递服务站点。

农村电商是县域商业的重要组成部分。李刚表示，将鼓励电商带头人走进田间地头、工厂车间进行村播、店播、厂播，促进优势、特色、品牌农产品线上销售。通过举办“村播”大赛等电商赛事，提高村民创业技能。充分挖掘农村土特产资源，培育一批“小而美”的农村电商特色品牌，变“流量”为“销量”。持续完善农产品流通骨干网络，逐步建立起“骨干批发市场+零售终端+生鲜电商”的多渠道流通格局。

2、“文旅+”勾勒农村消费新图景

8月18日，“环西部火车游”甘肃陇南直通车在兰州站首发。沿途美景为伴，列车上达人探访推荐、特色文旅线路产品售卖等活动不时上演，陇南农特产品推介人利用短视频平台直播带货，让陇南绿色、优质农副土特产“走”出山区。

近年来，甘肃省深耕交旅融合、跨地区协作，打响“环西部火车游”品牌，让美景做“背景”，让乡村做“货架”，促进跨地区客源互送、线路互联、产品互补、市场互动，打造精品线路，以文旅特色带动县域消费。

不仅仅是甘肃，全国各地依托乡村旅游重点村镇开展乡村旅游活动，通过餐饮、艺术、数字体验等项目，丰富完善了乡村旅游品牌体系，让越来越多的农民在家门口吃上了“旅游饭”。

全国乡村旅游重点村内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇边墙村，“种草”旅游活动引得许多外地游客和本地居民前来“打卡”。央视主播、乌兰牧骑和当地牧民一起，用呼麦、长调、歌舞和特色美食，吸引游客购买村里的农牧产品，当天交易额就达60余万元。

发展乡村旅游是促进城镇消费向乡村转移的一个重要抓手，对于县域经济发展、扩大农村消费具有带动效应。《行动计划》指出，要丰富农村消费市场。鼓励文化和旅游资源丰富的农村地区，依托乡村旅游重点村镇、乡村旅游集聚区和休闲露营地，打造乡村旅游、休闲农业、农家乐、自驾游等精品线路，吸引市民下乡消费。

2022年，文化和旅游部创新打造“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路品牌，结合时令节气、文化特色、游客需求等因素，分批推出400多条有特色、有内涵、有品位的乡村旅游线路。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬认为，随着城乡融合发展和乡村振兴的加速推进，城市要素向农村流动、城市基础设施向农村延伸，农村成为城乡居民融合互动的消费场所，乡村休闲旅游等会给农村带来可观的消费增量。

在吴科锋看来，乡村旅游有着“一业兴、百业旺”的综合带动作用。通过丰富优质乡村旅游产品供给、拓展乡村旅游产业链条，提升一、二、三产业附加值，将助力县域商业体系建设，促进县域消费和农民增收。

3、向末端延伸流通服务“触角”

大清早，浙江省长兴县洪桥镇东王村口的静兰超市便热闹了起来，前来取快递、买日用品的村民络绎不绝。店主小姜一边应和着到店村民，一边穿梭于货架和柜台之间，开启了一天的忙碌。

这家特别的“商邮驿”给村民们带来了不少便利。谈及超市的服务体验，村民刘大爷非常满意：“从前快递都放在村委会，过了村委会的工作时间就没法取件了；现在放到店里，晚上十点才关门，还能顺路买点东西，比之前方便多了。”

静兰超市是多个行政村里小超市的转型缩影。建立健全县乡村商业网点，创新发展“商邮驿”等村级末端服务网点，在促进农村消费、推动乡村振兴等方面发挥了积极作用。

国家邮政局市场监管司副司长边作栋认为，自“十四五”以来，我国农村寄递物流体系更加完善、寄递服务质量得到有效提升。但是与农村群众对高品质寄递服务的需求相比，仍有不小差距。

农村物流配送成本偏高，是“快递进村”面临的一个痛点。对此，《行动》计划提出，发展农村物流共同配送，建设改造县级物流配送中心和乡镇快递物流站点。

李刚指出，开展县域商业三年行动，要加快补齐短板弱项，整合各部门优势资源，促进村邮站、电商服务站点、农村便利店等网点设施共建共享，推动“多站合一、一点多能、一网多用”。同时，鼓励具备条件的农村地区探索发展智慧物流、即时零售等新模式，支持县域邮政、供销、电商、快递、商贸流通等各类主体市场化合作，开展共同配送服务。

数据显示，2022年，全国亿元以上农产品批发市场超过1300家，农贸市场、菜市场4万多家，经由批发市场流通的农产品近10亿吨。但农产品流通体系还存在不少短板，如产销衔接不够紧密，流通现代化程度不高等。调研显示，我国农产品产地设施化处理率不足1/7，是影响流通增值的重要因素。

为推动这些问题的解决，县域商业三年行动将强化节点，重点支持农产品流通、电商和商贸企业向生产环节延伸产业链，建设集配中心、仓储设施，增强农产品设施化、商品化处理能力。积极推动建立安全、畅通、高效的农产品流通体系，让农民的好收成变成实实在在的好收入。（记者 董蓓）

(责编：曹淼、李源)

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