李勇 张桂林 赵宇飞 周凯

万里长江自青藏高原奔腾而下，汇渝水、吞乌江，在与崇山峻岭碰撞中，塑造出一座山环水绕、江峡相拥的城市——重庆。

这是一座“一城千面”的城市：拥有魔幻的地形、飞檐走壁的轨道列车、流光溢彩的夜景、浓厚的烟火气，又拥有巴渝文化、抗战文化、革命文化、移民文化等厚重的人文积淀……

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。物质富足、精神富有是社会主义现代化的根本要求”“传承中华文明，促进物的全面丰富和人的全面发展”。

三千年江州城，八百年重庆府。在历史长河的滋养下，耿直热情、乐观豁达、坚韧质朴、开放包容等人文基因流淌在这座城市的血液里。

赓续千年文脉，融会时代精神。作为西部大开发的重要战略支点、“一带一路”和长江经济带联结点的重庆，以文化赋能经济，打造文旅融合新业态；承担时代赋予的新使命，推进成渝地区双城经济圈建设；重塑对外开放格局，打造内陆开放新高地……在人文与经济的时代交响中，这座充满活力的新山城正奔腾而来。

魅力之都：魔幻与烟火交融共生

渝中半岛，重庆“母城”。

仲夏之夜，洪崖洞吊脚楼式建筑群临江而立、攀岩直上，璀璨夺目的灯光，与熙熙攘攘的游客、鳞次栉比的门店构成一幅热气腾腾的“山水不夜城”图景。

抚今追昔，时空穿越。

“烟火参差家百万，波涛上下浪三千。”清代诗人何明礼笔下的重庆府，就已是阁楼重叠、灯火辉煌的繁华盛景，将重庆的魔幻地形和烟火气展现得淋漓尽致。

千百年来，魔幻重庆与烟火重庆共生共荣，绽放出别具一格的人文魅力。

魔幻，源自重庆特殊的地理地貌。丘陵山地占重庆市域总面积90%以上，长江、嘉陵江、乌江等在此交汇，塑造出这座独具特色的山水之城。

在这里，地理常识经常被“颠覆”：你以为站在平地上，其实你在楼顶；你以为乘坐的是上天入地的过山车，其实你乘坐的是轨道列车；你以为导航能在立交桥上帮你找到正确的出口，其实导航也会“懵圈”……

烟火，来自真实质朴的渝派生活味。在时尚现代的高端商圈，街头巷口仍保留着杂货铺、裁缝店、剃头摊等，老重庆人在此怡然自乐，仿佛从另一个时代穿越而来，与繁华的CBD对比强烈却毫无违和感。

烟火，来自重庆人骨子里的耿直热情、乐观豁达。爬坡上坎的生活环境，让重庆人习惯了热情地嘘寒问暖、真诚地互相帮助。“不存在”“巴适得板”……就连重庆人的口头禅都以俏皮的方式，调侃生活的酸甜苦辣，发现生活的安逸美好。

人文荟萃，经济繁荣。

洪崖洞、山城巷、长江索道……重庆“网红”打卡点层出不穷，吸引着世界各地游客纷至沓来。

重庆保护历史记忆、传承历史文脉，顺势而为打造文旅融合新业态。

行走在龙门浩老街，依托开埠遗址打造的文化街区，故宫文物南迁纪念馆、传统工艺文创店、年代感十足的老茶楼汇聚于此，让人们在休闲中触摸百年时光。

徜徉在解放碑至十八梯沿线，金融大厦、商贸中心与百年古刹、特色民居重叠交错，人们在移步换景中，感受着都市化与烟火气的水乳交融。

畅游都市，体验夜经济、乐享慢生活……源于历史和现代人文资源的新业态，成为重庆经济发展中的一张张亮丽名片。

“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。”唐代诗人李商隐的名句，道尽了巴山渝水的清幽秀美。如今的重庆沿着历史文脉，打造现代版“巴山夜雨图”。

缙云山国家级自然保护区，素有重庆主城区“绿肺”之称，违规开发曾“蚕食”生态，近几年重庆下决心拆除违法建筑、系统修复生态……现在，这处李商隐笔下的巴山胜景，正逐渐实现“生态美、产业兴、百姓富”。

“来了就是重庆人，这里的城市风貌独一无二，这里的人们耿直热情。”天津“驴友”王思华在一次偶然到访后，就深深爱上了重庆，决定常住下来，好好感受这座山水之城的魅力。

重庆市文旅委数据显示，今年上半年，全市接待过夜游客5099.45万人次，同比增长90.6%，全市纳入统计监测的120家重点景区接待游客7020.21万人次，同比增长70.7%。

“在重庆，以文化赋能经济，正助力供给侧结构性改革激活发展新动能；以经济‘活化’文化，正推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。”重庆市委宣传部常务副部长曹清尧说。

坚韧之城：攻坚克难勇担使命

“长安汽车深蓝SL03，冠军！”

前不久，第七届世界智能大会的“世界智能驾驶挑战赛”上，长安汽车凭借先进的技术在“智能驾驶量产赛”项目中夺冠。

总部在重庆的长安汽车，从生产新中国第一辆吉普车，到改革开放后进入微型面包车制造领域，再到十几年来不断突破“卡脖子”核心技术瓶颈，攻坚克难的步伐见证着这座西部山城的坚韧。

与山为邻、逐水而建的重庆，把坚韧质朴、忠勇爱国、实干拼搏等人文基因深深镌刻在骨子里。

斗转星移，时光流转。

如今，世界百年未有之大变局加速演进，重庆正承担起时代赋予的新使命——与四川合作推动成渝地区双城经济圈建设，打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

从2021年的67个、1.57万亿元到2022年的160个、2.04万亿元，再到2023年的248个、3.25万亿元……瞄准建设中的难点堵点，重大项目建设持续跑出“加速度”。今年上半年，重大项目已完成年度投资计划的54.6%，顺利实现“时间过半、任务过半”。

基础设施方面，“蜀道难”正向“蜀道畅”转变。郑渝高铁通车运营，成渝中线高铁、渝西高铁、成达万高铁、嘉陵江利泽航运枢纽、重庆江北机场改扩建等正加速推进；

产业发展方面，支柱产业转型升级，新兴产业加速成长。重庆汽车产业向新能源、智能网联，电子产业向芯、屏、端、核、网全产业体系转型升级，战略性新兴产业加速崛起，打造成渝氢走廊、电走廊、智行走廊等；

科技创新方面，创新要素正加速聚集。北京理工大学重庆创新中心、电子科技大学重庆微电子产业技术研究院等一大批科研平台陆续落户或投入运营，“中国复眼”等重大基础科研项目启动；

改革创新方面，大胆试、大胆闯、自主改。跨区域设立联合河长办公室等重点改革项目陆续落地，“川渝通办”事项已达311项，高品质“双城生活”正走进现实；

……

披荆斩棘，砥砺奋进。

独特的人文基因，让重庆人秉持家国情怀，面对困难坚韧不屈，不拘一格开拓创新，正化作助推经济高质量发展的强劲动能。

开放之地：登高涉远“拥抱”世界

重庆果园港，长江上游第一大港口。

2016年1月4日，习近平总书记来到果园港考察调研，叮嘱“把港口建设好、管理好、运营好，以一流的设施、一流的技术、一流的管理、一流的服务，为长江经济带发展服务好，为‘一带一路’建设服务好，为深入推进西部大开发服务好”。

如今的果园港，已成长为长江上游地区联通世界的“中转站”——欧洲货物搭乘中欧班列抵达果园港，再沿长江转运；东南亚货物经西部陆海新通道运至果园港，再经长江分拨，或乘中欧班列前往欧洲……

地处内陆腹地的重庆，开放包容却是它典型的人文基因。

这里，拥有一颗走出闭塞盆地、冲出峡江的进取心。

“云从三峡起，天向数峰开。”不甘被高山环峙、江河纵横所困，巴渝先民很早就开山导江、驾舟远航。近代以来，重庆成为长江上游最早开埠通商的港口。

登高涉远，至广至大。

2011年3月，我国第一条中欧班列线路“渝新欧”在重庆首发，今年上半年，中欧班列（成渝）开行超2700列、发送货物超22万标箱，分别实现同比增长30%和24%；2017年9月，西部陆海新通道在重庆正式开通运营，今年上半年，沿线省区市经新通道进出口货值同比增长约40%……

如今的重庆，正以不断延伸的筋骨，加快“拥抱”世界——

向东，长江黄金水道可通达世界各地；向西，中欧班列可直达欧洲多国；向南，西部陆海新通道可通达120个国家和地区465个港口；向北，“渝满俄”班列开行频次正不断加密……

开放包容的人文基因，让重庆主动融入全球产业分工体系，吸纳全球要素资源壮大自己。

以电子信息产业为例，依托四通八达的国际物流通道，重庆吸引数百家全球电子信息上下游企业陆续落户，崛起为全球重要的电子信息产业基地之一。

目前，重庆正推动电子信息产业向全产业体系转型升级，其“制胜秘诀”依然是扩大开放。以液晶显示产业为例，重庆通过引进、带动美国康宁、法国液空等数十家全球配套企业落户，迅速形成完整产业链条。

开放包容的人文基因，让重庆始终坚持美人之美、美美与共。

前不久，泰国榴莲首次通过西部陆海新通道铁路班列直达重庆。“这批榴莲仅4天时间便到达了重庆。”重庆国际物流集团市场部负责人王艺桦说，相比传统冷链运输，这大幅缩短了泰国榴莲进入我国西部市场的物流时间。

老挝啤酒、越南巴沙鱼、柬埔寨香蕉等“一带一路”沿线特色产品，也依托国际物流大通道快捷地进入重庆等西部市场，共享中国市场红利。

江流自古书巴字，山色今朝画巨然。

新时代的重庆，正在人文与经济的良性互动中迈向高质量发展，必将在中国式现代化新征程上交出一份更加精彩的答卷。

新华社重庆8月23日电

(责编：王震、陈键)

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