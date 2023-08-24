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吉林受灾地区推动补栽抢栽减少农业损失

马晓成
2023年08月24日08:50 | 来源：新华社
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受台风“杜苏芮”“卡努”连续北上影响，农业大省吉林省多地遭遇持续降雨引发灾情。当前，吉林省受灾地区正推动补栽抢栽等措施，尽可能减少农业损失。

这几天，吉林省舒兰市莲花村田间机械轰鸣，抽水泵24小时不间断作业抢排内涝。

“一台抽水泵满负荷运转，每小时可抽出2000立方米积水，目前我们3台设备同时作业，加大排水力度。”莲花村种粮大户郭雨亮说。

截至目前，舒兰市已经完成20多万亩农田排涝工作，当地还出动大型机械设备，清理农田淤泥，加快平整土地。

前一阵的持续降雨造成舒兰市开原镇新开村等地农田过水，农作物受损。随着积水陆续被排出，开原镇等地紧抓天气转好的时机，实施农田清理、土地平整和秋菜种植工作。

这几天，新开村村民邵正丰正忙着把当地免费提供的小白萝卜种子种到地里。

“旱田冲毁了3亩，希望抢种些秋菜，挽回一些损失。”邵正丰说。

“我们计划补种750亩，主要种植小白萝卜、水果萝卜等秋菜。目前，全镇已经平整土地52.5亩，9月初将完成所有补种秋菜的种植。补种的樱菜大约30天就可采收，一亩地能产3500斤左右，成熟后会销往延吉的咸菜厂。”开原镇农业农机科科长董志辉说。

“水稻过水后容易滋生细菌或发霉，混合喷施杀菌剂、叶面肥很有必要，以此预防病虫害……”这几天，吉林省榆树市农业技术推广服务中心副主任何亚荣始终忙碌在田间地头。

为尽快恢复农业生产秩序，榆树市迅速组织排涝力量，相关部门紧急协调调度多台抽水车辆，开展农田排涝作业。与此同时，榆树市农业技术推广服务中心迅速组织农技专家，分成8个专家组，深入一线科学指导灾后自救，减轻灾害对农业生产和经济发展带来的影响。

“洪涝灾害之后，咱家水稻田已经完成多轮植保，前两天，无人机连着飞了40多个小时。”舒兰市平安镇金星村种粮大户李学明说。

吉林省农业农村厅成立农业防灾减灾工作专班，采取“干部+专家”模式，持续跟踪服务。针对农业生产造成不同程度影响的情况，吉林省农业农村厅坚持因地制宜、因灾施策，围绕农田排水散墒、抓好粮油作物田管等6个方面，推动科学有序恢复农业生产。

截至目前，吉林省农业农村厅组织技术人员2.77万人次，喷施叶面肥和植物生长调节剂32.2万亩次。

新华社长春8月23日电

(责编：王震、陈键)
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