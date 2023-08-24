蒋彤

袜业机械装备大赛如火如荼，以赛促学共成长；多国优秀设计师参与角逐，创新产品不断出圈；专家学者圆桌对话，共谋“足下锦绣”未来……8月23日至25日，第十七届中国·大唐国际袜业博览会（简称“袜博会”）在浙江诸暨举行。200余家企业集中亮相，吸引多国客商参展。

袜业是诸暨的传统产业、支柱产业和富民产业，大唐袜业是整个诸暨袜业的区域品牌，是以大唐街道为核心，辐射周边10余个乡镇的产业集群。每年，全球三分之一的袜子产自诸暨，“国际袜都”名副其实。

如今，在制造业转型升级的滚滚浪潮中，诸暨袜业如何守住优势、寻找突破？让我们一窥袜博会背后诸暨袜业的发展逻辑。

“老产业”：完整产业链积淀优势

上世纪70年代，在生产队劳动之余，一些大唐农民偷偷地以“手摇袜机、提篮叫卖”起家；80年代末，从业队伍不断壮大，大唐逐渐形成了袜业产业，并向周边乡镇辐射；2019年，为了产业统筹发展，原大唐镇、草塔镇合并成立了大唐街道。

经过40多年的发展，大唐袜业已从一个扎堆式的块状产业成长为一个集“装备制造—原料供应—研发设计—织袜织造—包装营销”完整产业链的现代化产业集群，在全球袜业产业格局中占据重要地位。

“大唐袜业最核心的竞争力就是完整的产业链。”诸暨市大唐街道党工委书记楼征三说，“比方说客户采购了一体袜机，机器某个零件坏了，大唐有专门的袜机装备市场；客户需要的原料，大唐市场上基本都能够采购到，市面上没有的还可以跟厂家定制。整个产业环节当中，客户有任何需求，都能在大唐解决。”

叙利亚客商Ahmad Halak这次来袜博会准备采购一批新的袜机和纱线原料。10年前，他曾到多国考察袜机和纱线原料，最终在大唐找到了理想产品。

大唐生产的一体袜机，性能不输国外进口设备，价格便宜近三分之一；而大唐的纱线原料能够适应织机的强度，不会轻易绷断。原料与机器高度适配，并且能在大唐一站式购齐，Ahmad Halak告诉记者，由此造就的高性价比，没有任何一个地方能跟大唐比。

完整的产业链降低了企业生产运营成本，大唐为薄利的袜产业创造了一个利润空间，同时为袜企增强了风险抵御能力。近年来，在国际国内需求收缩的情况下，大唐袜业连年逆势上扬，自营出口额在前年增长30%以上、去年突破百亿大关的基础上，今年上半年实现51.8亿元，同比增长22.9%。

“多年积淀形成的完整产业链对企业具有强大吸引力，持续吸引外地客商来诸暨落户。”诸暨市经济和信息化局党组副书记赵玉丽说。

“技术活”：数字化升级增强实力

2019年，诸暨市亿衡针织有限公司负责人蒋志超用上了两台一体袜机，成了第一个吃螃蟹的人。到去年年底，亿衡针织的一体袜机数量增至119台。三年前的那两只“螃蟹”吃对了。

“原来40天的订单周期，现在可以压缩到30天。有了数字化设备，我们面对海外订单的底气更足了。”蒋志超对生产线的数字化升级十分满意。

一体袜机整合了袜子织造、缝头、翻袜这三道工序，不仅大大缩短工时，还能减少近45%的人工，更重要的是产品质量比传统生产线更好。在全球制造业“数字化、网络化、智能化”发展趋势下，一体袜机的布局成为大唐袜业一个新的增长点。

数字化改造升级对企业来说一次性投入不小，蒋志超表示，“政府给了我们不少帮助”。

为了加快推动袜业产业的转型升级，诸暨出台传统产业数字化改造奖补政策，规定企业购置一体袜机，市镇两级财政最高补助约40%。另外，诸暨农商银行与大唐街道、诸暨市袜业协会三方签订合作协议，整体授信16.5亿元，袜业企业享受无抵押、低利率、分期付款等特定待遇。这些政策举措有效提高了企业更新换代的积极性。

“这几年，一些海外采购商会更青睐一体袜机生产线产品。”蒋志超说，依托大唐完整产业链优势，亿衡针织一直有稳定客源。随着行业技术升级，客户对产品品质要求也在不断提高。今年，蒋志超准备进一步扩大一体袜机布局。

“新花样”：产品创新蹚出新路

袜子虽小，但袜品消费者的需求十分多样化，从颜色、图案的审美上，从功能、场景的应用上都对袜业提出不同要求。

“市场需求的不断变化给大唐袜业带来的一个明显特征是企业开始对细分领域研究、创新。”诸暨市大唐街道办事处副主任章幸钢表示。这让诸暨许多袜企走出了差异化竞争的新路子。

卡拉美拉是诸暨袜品新生代品牌，与其他袜企侧重点不同，卡拉美拉十分重视设计，拥有近百名设计师、插画师。“我们的产品卖点就是设计。像这款是比得兔IP联名款，那款使用了AI绘画技术，还有很多设计师手绘作品。”诸暨市卡拉美拉科技有限公司工作人员胡蕾蕾向记者介绍。以年轻消费者为目标客户，2022年卡拉美拉共设计出近万款潮袜，将近4000余款投入市场，年销售量突破3亿双。

诸暨市缘锦针纺有限公司则在袜品场景应用上做文章。“我们针对不同的运动特性，在材质和工艺上作了创新，篮球袜解决打滑和实现缓冲，骑行袜上增加反光设计，滑雪袜的羊毛纱线材质，在保证透气的同时，极大提升保暖效果……”手拿一双双专业运动袜，公司设计师斯佳敏如数家珍。如今，企业旗下的“运动之家”品牌已拥有超过1000款设计新潮、科技成色十足的袜子，零售价最高达78.8元，并成为47家国内外运动大牌的合作商。

为了帮助中小微企业降低设计创新成本，诸暨市创立了大唐袜业创新服务综合体，其中的袜业设计中心集研发、设计、打样于一体，专注中小微袜企创新设计升级。

“这里展示了袜艺创意设计大赛金银铜奖作品，我们公司都申请了专利，可通过低价格进行转让，目前已服务1000余家企业。”大唐袜业科技创新服务有限公司副总经理楼银燕介绍，在这里，只要一个想法，就能有无数的创意。

(责编：王震、陈键)

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