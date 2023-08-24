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太平岭核电2号机组内穹顶封顶

2023年08月24日08:57 | 来源：新华社
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据新华社深圳8月23日电（王丰 徐江力）23日，中广核广东太平岭核电2号机组核岛内穹顶混凝土土建施工顺利完成，标志着项目安装阶段的施工工作全面展开，距离“十四五”期间建成投产发电再进一步。

太平岭核电分三期规划建设6台百万千瓦“华龙一号”核电机组，目前稳步推进建设的是一期工程的1、2号机组。“华龙一号”是我国具有自主知识产权的三代核电技术，其使用的大容积双层安全壳是核电站的重要安全屏障，实现安全能级显著提升。

据了解，太平岭核电一期工程2台机组预计将于2025年陆续投产发电，单台机组每年将为粤港澳大湾区提供清洁电力近100亿度，能够满足100万人口的生产生活年度用电需求。

(责编：王震、陈键)
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