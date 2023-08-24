刘 垠

8月22日，根据国家统计局公布的最新数据，2022年我国经济发展新动能指数（以2014年为100.0）为766.8，比上年增长28.4%。各项分类指数与上年相比均有提升。其中，网络经济指数增长最快，对总指数增长的贡献最大。

国家统计局统计科学研究所所长闾海琪表示，以新产业、新业态、新商业模式为主要内容的新动能持续集聚成长，经济活力不断释放，创新驱动深入推进，网络经济发展保持活跃，转型升级扎实有效，成为推动经济高质量发展的重要力量。

网络经济带动作用凸显

2022年，我国网络经济指数为2739.0，比上年增长39.6%，对总指数增长的贡献率为91.6%。

闾海琪说，网络强国和数字中国建设快速推进，网络基础设施优化升级，5G网络、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展，数据中心、云计算、大数据等新兴业务快速发展，物联网用户规模继续扩大，数字经济与实体经济融合持续深化，不断强化数字经济新优势。

截至2022年底，移动互联网用户数、固定互联网宽带接入用户数分别达14.6亿户、5.9亿户，分别比上年增长3.0%、10.1%。

不仅如此，数字化转型应用深入推进，新业态新模式助力线上线下消费有机融合，以直播电商为代表的新业态电商快速发展，拓展消费新渠道；生产领域电商交易规模持续扩大，大宗商品类平台通过优化供需匹配，助力企业扩展销售渠道，提升交易效率。2022年，我国电子商务市场规模再创新高，全国电子商务平台交易额43.8万亿元，全国网上零售额13.8万亿元。

科技创新引领新动能成长

值得一提的是，2022年，我国创新驱动指数为336.3，比上年增长15.5%，对总指数增长的贡献率为5.3%。

闾海琪分析，我国深入实施创新驱动发展战略，完善新型举国体制，发挥国家战略科技力量作用，建设国家实验室体系，推进国际和区域科技创新中心建设，布局建设综合性国家科学中心、国家制造业创新中心，加大关键核心技术攻关力度，支持新型研发机构发展，突出企业创新主体地位，助推经济发展新动能不断成长。

从主要构成指标看，2022年，全国研究与试验发展（R&D）经费投入达3.1万亿元，比上年增长10.4%，基础研究经费占研发支出比重稳定提升，企业研发经费持续增长。科技创新成果及应用不断加强，每万名R&D人员专利授权量达4453.7件，每万人口高价值发明专利拥有量达9.4件；技术市场成交合同额达47791亿元，比上年增长28.2%。

创新驱动实质上是人才驱动。据测算，2022年，我国知识能力指数为193.4，比上年增长5.9%。每万名就业人员R&D人员全时当量为635.4人年，比上年增长11.2%；高学历、高技能人口比例连续多年保持增长趋势，经济活动人口中硕士及以上学历人口占比为1.33%，比上年提高0.04个百分点。

新动能成长空间拓展

近年来，我国产业基础再造工程、重大技术装备攻关工程、国家战略性新兴产业集群发展工程扎实推进，智能制造、绿色制造深入实施，重点行业转型升级加快推动，先进制造业和现代化服务业融合发展试点深入推进，制造服务业专业化服务能力加快提升，产业链供应链竞争力有效增强，新动能成长新空间不断拓展。

据测算，2022年，我国转型升级指数为162.8，比上年增长1.2%。规模以上高技术制造业增加值比上年增长7.4%，比规模以上工业增加值增速快3.8个百分点，占规模以上工业增加值的比重达15.5%；天然气、水电、核电、风电等清洁能源在能源消费总量中的占比为25.9%，比上年提高0.4个百分点。

各地区各部门落实落细优化营商环境、促进个体工商户发展等条例，深入开展互联网+政务服务，修订发布新版鼓励外商投资产业目录……据测算，2022年，我国经济活力指数为402.6，比上年增长3.5%，经济发展活力不断增强。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经