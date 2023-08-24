马爱平

科技日报北京8月23日电 （记者马爱平 通讯员马昕怡）水稻是重要的粮食作物，其基因组组装对水稻育种意义重大。23日，记者从中国农业科学院深圳农业基因组研究所获悉，该所联合崖州湾实验室、中国水稻研究所、中国农科院作物科学研究所和扬州大学等多个单位发布完整的水稻参考基因组，实现了全基因组所有染色体端粒到端粒无缺口组装，为水稻育种研究提供了新的有力工具和重要大数据基础。相关研究成果日前发表在《分子植物》（Molecular Plant）上。

2005年，水稻品种“日本晴”基因组草图发布，水稻研究正式跨入基因组学时代。

此后，“日本晴”参考基因组在2013年进一步更新，大幅改善了基因组组装结果和基因注释，成为水稻的标准参考基因组，一直沿用至今。然而，由于当时测序和组装技术限制，该基因组对复杂结构区域的组装存在占全长3%左右的缺口，这些缺口阻碍了水稻育种的研究进程。

论文通讯作者、中国农业科学院深圳农业基因组研究所研究员商连光介绍，为此，研究团队以水稻“日本晴”为材料，综合利用新一代测序技术，完成了“日本晴”参考基因组的完整组装，其大小为385.7百万碱基对，每条染色体的端粒到端粒均由一条完整连续的序列组成，碱基精确度超过99.9999%，最新的组装新增了12.5百万碱基对的基因组序列，主要解锁了水稻基因组中结构最为复杂的核糖体DNA序列、着丝粒区域、复杂转座子序列和端粒区域等，修正了多个由于缺口导致的基因结构错误，新增了1324个蛋白编码基因注释，该研究为水稻育种研究奠定了重要理论基础。

(责编：王震、陈键)

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