原标题：首届国家级电力交易员职业技能竞赛在国家能源集团举办

8月22日，由中国电力企业联合会、中国就业培训技术指导中心联合主办的2023年全国行业职业技能竞赛——第十四届全国电力行业职业技能竞赛（电力交易员）在国家能源集团举办。

开幕仪式由中电联党委委员、专职副理事长安洪光主持。国家能源集团党组成员、副总经理徐新福致欢迎辞，国家能源局市场监管司副司长刘刚、中电联电力市场分会执行会长谢开和中电联党委委员、专职副理事长于崇德分别讲话。

此次竞赛为国家一级二类职业技能竞赛，是电力交易员进入人力资源社会保障部国家职业目录后的首次国家级竞赛。决赛包括理论考试和仿真实操两部分，分别考察电力交易员对电力市场政策、规则以及相关业务知识的掌握能力及电力交易员在电力市场真实场景下的市场分析、竞价策略、交易决策等实操能力。在为期2天的赛程中，经初赛层层选拔，来自国家能源集团、中国华能、中广核等中央企业及独立发电、售电企业的75支队伍、225名选手，将代表全行业电力交易员专业的最高技能水平进行角逐，选拔出电力交易复合型高技能人才，满足新时代电力行业“双碳”领域人才需求。

徐新福在致辞中感谢了行业各界对国家能源集团的关心和支持，介绍了“国家能源杯”竞赛品牌建设情况，表示国家能源集团大力建强“优秀专家、大国工匠、青年人才”三支队伍，以高质量人才建设推动企业高质量发展，为充分发挥能源保供“稳定器”“压舱石”作用提供坚强人才支撑。随着全国统一电力市场体系加快建设，电力交易员已经成为连接企业、市场和用户的重要纽带。国家能源集团作为本次竞赛的承办单位，将精心组织、全力保障，把首届交易员国赛办出高水平、办出新特色，推动电力交易员队伍的能力素质再上新台阶。

本次竞赛得到国家能源局市场监管司的大力支持。刘刚指出，本次大赛的举办能有效促进电力市场从业人员的队伍建设和人才培养，是落实加快建设全国统一电力市场体系的内在要求，也是规范电力市场秩序，提升市场运行水平的有效手段。

中国电力企业联合会向国家能源集团承办本次竞赛表示衷心感谢。于崇德对本次竞赛表达了选拔先进、公平公正、安全有序、弘扬精神的期望，希望此次竞赛提高电力市场从业人员的专业能力，选拔优秀的电力市场人才，同时深入宣传电力行业的新发展、电力技术的新进步、电力人才的新面貌。谢开提出深入理解新型电力系统下电力市场机制和多维价值体系、发挥市场主体作用和电力市场分会联系纽带作用的倡议，表示要充分认识电力市场多元目标要求，构建更加完善的市场规则体系和源网荷储高效协调发展的良好生态。

开幕式上，裁判员代表和参赛选手代表分别宣誓，全体与会人员共同观看宣传片《电力精神》，回顾百年电力发展史，弘扬传承“忠诚担当、求实创新，追求卓越、奉献光明”的电力精神，汇聚电力行业奋进新征程的磅礴力量。

国家能源集团总部有关部门、电力营销公司，中电联有关部门、各主要发电集团企业和部分地区电力行业（企业）协会有关负责同志，以及全体参赛队领队、教练和参赛选手参加开幕式。

(责编：董童、李源)

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