据交银金租官方消息，8月23日，该公司顺利交付南航一架A320neo飞机。据了解，这是交银金租机队规模首次突破300架，经营和管理飞机数量超过430架。这也标志着交银金租的航空租赁资产规模成功突破千亿元大关。

近年，交银金租利用各地自贸区的优惠政策，在支持国产飞机制造等航空工业发展的同时，不断丰富航空租赁产品模式，提升全周期管理的核心竞争力，服务民航业做大做强。截至今年7月底，交银金租与“一带一路”沿线国家20个客户签订航空租赁合作协议，覆盖14个沿线国家，累计投放项目金额约296亿元。

据介绍，2007年起，交银金租开始布局航空租赁业务。目前，该公司依托境内外两大专业平台开展航空租赁业务，组建了拥有金融、航空公司、飞机发动机制造商、律所、会计事务所、评估机构等专业背景的国际人才团队，赋能业务发展，开启全球化之路。

在业内人士看来，中国金融租赁公司在拓展航空租赁业务的初期，面临的挑战不小。

首先，航空租赁涉及海关、外管、税务、市场监管、司法等多个部门监管，需要金融租赁公司与各个部门加强沟通配合，持续推进相关政策服务体系的不断完善，推动航空租赁业务合规稳健发展。

其次，航空租赁业务的税收制度需与国际接轨。此前，国内租赁公司或航空公司购买飞机，需按飞机全额缴纳进口环节增值税和关税，但在国际市场，航空公司或租赁机构从海外租赁飞机，可按跨境直租模式，按租金分期缴税。因此，金融租赁公司需在保税区设立项目公司，推动航空租赁业务税收制度与国际接轨。

再次，航空租赁业务模式众多，涉及整机租赁、发动机和航材租赁，以及跨境转租赁、出口租赁、离岸租赁等多种租赁模式，金融租赁公司需组建专业化团队积极引入这些业务模式，同时还要推动监管方式与交易结构创新。

针对这些业务挑战，交银金租相关负责人表示，该公司积极深度参与航空产业链的各个环节，一方面探索“租赁+维修”“租赁+改装”等不同飞机资产运作模式，为航空企业引入众多客运、货运和通航飞机提供多元优化金融服务方案；另一方面，持续加强与海关、外管、监管、税务和自贸区等机构协调配合，共同助力航空租赁业务的政策服务体系持续完善。目前，交银金租航空租赁业务的全球合作客户约80家，覆盖全球六大洲、境内外29个国家和地区。

如今，交银金租的业务范畴涵盖飞机资产经营租赁、融资租赁、自有订单出租、售后回租、资产交易等多种产品服务，不仅为飞机销售提供多元化解决方案，还在研发、市场销售、重大设备等方面，全力推进航空产业发展。

业界普遍认为，正是国内金融租赁公司在航空租赁业务的崭露头角，令中国航空公司无论在飞机采购、还是飞机租赁等方面的操作成本明显下降。尤其在国内金融租赁公司积极参与航空租赁业务，进而打破国外垄断后，国内承租人支付给外国飞机租赁公司的租金大幅下降。

交银金租相关负责人表示，国内金融租赁公司批量采购飞机，助力中国航空公司持续优化机队结构、降低财务成本、提高运营效率，为国内民航事业的发展提供了重要支撑。未来将在推动航空业务高质量发展，实现业务提速换挡的同时，切实管控融资成本，持续深化全面风险管控，不断激发内生动能，全力推动中国航空租赁业务高质量发展，助力航空业绿色转型发展。

(责编：董童、高雷)

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