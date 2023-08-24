人民网记者 车柯蒙

日前，中央政治局会议要求，延续、优化、完善并落实好减税降费政策。国务院常务会议对今明两年到期的阶段性政策做出后续安排，税务部门联合有关部门连续发布多项税费优惠政策公告，延续优化完善相关政策，让政策红利更好惠及经营主体，为企业发展增活力、添动力，全力支持小微企业、个体工商户等民营经济加快发展。

近日，国家税务总局发布今年第5批28条便民办税缴费举措，重点聚焦支持民营企业为主体的广大中小微企业和个体工商户。措施发布以来，各地税务部门多措并举，进一步完善税费政策精准推送机制，更好实现“政策找人”，确保税费减免红利直达经营主体。

近日，宁波江丰生物信息技术有限公司收到了一份特别的“体检报告”，报告里，提到了该企业适用的嵌入式软件退税、研发费加计扣除这几项政策，还有应收账款和存货结转变动提醒。

据了解，依托税收大数据，宁波税务部门围绕税收政策热点、税费优惠政策享受情况、涉税风险提示提醒等7个维度的38项指标，定期为民营企业开展“智能体检”，并出具涉税智能画像体检报告，已推送个性化政策、可享受权益、应履行义务、待处理风险等“四个提醒”5000余次，涉税风险解决方案1万余条，极大解决纳税人涉税难题。

中国人民大学财政金融学院教授朱青指出，继今年5月26日推出“便民办税春风行动”第四批19条措施后，国家税务总局于8月6日再次接续推出第五批共计28条“便民办税春风行动”措施，其最大的特点是出台了一些专门服务小微企业和个体工商户的政策措施，这些政策措施为民营经济实体“量身定做”，针对性强，服务力度大，对便利民营经济实体依法纳税和健康发展都将起到一定的积极作用。

除了民营企业，广大个体工商户也是税务部门服务的重点。在广东东莞，税务部门结合相关企业多且分散等特点，充分发挥税收大数据作用，通过“红利账单”精准推送辅导、报表预填服务、疑点提示提醒，打造“标签式”辅导体系，“全流程”服务机制，更好实现“政策找人”。

“在东莞的经营主体中，既有各行各业的龙头，也有数量庞大的个体工商户，它们在稳经济保就业中都发挥着不可替代的作用。截至目前，东莞税务已推送个体工商户个人所得税、六税两费、自主就业退役士兵、重点群体创业就业有关税费优惠政策36.53万户；推送小型微利企业所得税减免政策和六税两费减免优惠政策61.41万户；推送增值税小规模纳税人六税两费减半征收政策35万户。”国家税务总局东莞市税务局企石税务分局局长香柱强告诉记者。

上半年，税务部门进一步创新推出税务与金融部门“税银互动”举措，帮助全国小微企业通过“税银互动”获得银行贷款498万笔，贷款金额超1.45万亿元，同比增长41%，助力民营企业缓解融资难题。

“当前经济复苏是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，主要表现就是中小微企业的生产、投资活力尚未完全恢复。”中国社会科学院财经战略研究院研究员汪德华表示，在当前背景下，积极推进“税银互动”，给予中小微企业更大融资支持，能帮助其更快恢复和扩大业务、增强活力。

国家税务总局减税办相关负责人表示，下一步，税务部门将全力以赴高质量做好征管服务，高标准规范政策执行，多渠道强化政策辅导，多举措解决问题诉求，持续抓好政策落实“最后一公里”，确保纳税人缴费人便利快捷享受到真金白银的政策红利，推动经济运行持续好转、内生动力持续增强，为服务高质量发展作出更大贡献。

(责编：孙红丽、高雷)

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