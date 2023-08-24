人民网记者 车柯蒙

科技创新是企业发展壮大的核心竞争力，研发费用加计扣除作为激励企业加大研发投入的专项优惠政策，对推动我国创新驱动发展战略具有重大意义。记者从国家税务总局了解到，今年7月，全国有超过30万家企业享受到了研发费用加计扣除税费减免。

在河北，位于石家庄市的汇能欣源电子有限公司财务会计白涛向记者介绍：“今年7月份预缴新政策出台后，我们第一时间就收到了网格员的信息提醒。7月我们申报享受到了500多万的研发费用加计扣除政策优惠，这对我们的生产、研发经费是很大的补充，研发新技术的动力更足了。”

“民营经济是国家科技创新和技术进步的最主要力量。下一步，鹿泉税务部门将持续把落实研发费用加计扣除政策与支持民营经济发展壮大密切结合起来，扎实推进政策落实落细，助力民营电子信息企业轻装上阵、加快升级，为推动区域经济高质量发展提供税收助力。”国家税务总局石家庄市鹿泉区税务局局长王同乐表示。

位于秦皇岛市抚宁区的佳盟精密技术有限公司是一家从事机械零部件、精密铸造件的科技型中小企业，目前，该公司正在开展“汽车铰链类零部件工艺”项目研发。

“2023年起，符合条件的企业可以在每年7月申报期申报享受上半年研发费用加计扣除政策优惠。前几日，抚宁区税务局的税务干部再一次来到该公司，分享这一利好政策。在税务部门的帮助指导下，我们公司上半年享受研发费用加计扣除40多万元。”公司负责人刘大江表示，“我们把这笔资金第一时间投入项目研发，提升市场竞争力。”

位于河南焦作的龙佰集团股份有限公司也在乘着税惠政策的东风，撸起袖子加油干。

“2021年以来，在税务部门指导支持下，我们享受了高新技术企业所得税减免、研发费加计扣除等税收优惠政策合计13000余万元。今年7月预缴申报企业所得税，根据最新的研发费用加计扣除政策，公司提前享受了500余万元的税费优惠，公司的流动资金增加了，运营压力减少了，优惠政策的‘真金白银’为公司未来的研发工作注入了底气。”龙佰集团股份有限公司财务负责人郭良坡表示，近年来，国家在研发费用加计扣除政策优化上持续发力，一方面政策力度不断加大，提升了扣除比例、扩大了受益主体范围；另一方面享受政策时间也在大幅提前，激发了公司的创新活力，为企业的高质量发展赋能。

西南财经大学教授刘蓉表示，措施出台带来的利好是显而易见的。企业在政策享受时间的选择上更加自由，可根据自身实际情况自主选择当年7月、10月预缴申报，或者在次年年度汇算清缴时统一享受。而更重要的意义是为企业“减负松绑”，特别是对于科技型中小企业和资金链较为紧张的企业，新增7月申报期让企业能够提早兑现政策红利，让企业拥有更充足的现金流，有效帮助他们缓解资金压力。

(责编：孙红丽、高雷)

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