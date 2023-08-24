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水滴公司发布2022年ESG报告

2023年08月24日10:40 | 来源：中国金融新闻网
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原标题：水滴公司发布2022年ESG报告

　　8月23日，水滴公司发布《2022年环境、社会及管治（ESG）报告》（以下简称《报告》），全面阐述了水滴公司及其关联公司2022年度在ESG方面的表现和管理举措。

　　水滴公司创始人、董事长兼CEO沈鹏表示，2022年，水滴积极承担企业公民责任，建立了ESG管治架构，贯彻落实可持续发展理念，以实际行动促进企业与社会、环境的和谐共生。展望未来，水滴将继续负责任、可持续地主动解决社会问题，以科技的力量，保障公司稳健发展、带动社会经济及就业，为构建更美好的社会不懈努力。

　　将ESG理念融入公司重要决策

　　水滴公司将ESG理念全方位融入公司运营、环境保护、人才发展、社区投资等方面，制定并于内部发布《水滴公司（Waterdrop Inc.）环境、社会及管治工作管理办法》，建立了自上而下的ESG管治架构，推动企业高质量、可持续发展。

　　在水滴公司的ESG管治架构中，治理层为公司董事会，负责把控公司ESG战略方向，对ESG事宜进行监督，定期听取汇报并提供审阅建议。管理层为公司高级管理层组成的ESG委员会，负责审阅ESG相关工作，协调ESG工作的规划、推进与落实等，定期向董事会汇报ESG工作进展。公司董事会和管理层负责确保公司的ESG策略以及相关活动（包括气候变化相关议题）与公司战略发展方向保持一致。

　　执行层面，水滴组建了ESG工作组，由ESG执行部门相关人员组成，由社会责任部牵头，负责编制ESG相关政策和规划，支持ESG委员会推进公司ESG相关的内外部工作，并定期向ESG委员会汇报。ESG 执行部门为水滴公司的职能部门及各业务部门事业群，协助ESG工作组开展ESG日常工作。

　　积极参与构建国家多层次医疗保障体系

　　水滴公司积极参与多层次医疗保障体系建设，发挥社会力量的补充作用，依托水滴筹、水滴保、水滴公益平台，对高额医疗支出或经基本医保、大病保险、医疗救助后仍有自付医疗负担的患者，提供补充性保障，降低因病返贫、支出型困难发生率，让大病救助更加精准、高效，助力共同富裕。

　　《报告》数据显示，截至2022年底，水滴公司旗下的水滴保累计服务保险客户约1.13亿人；水滴筹累计帮助277万名大病患者筹集医疗资金约569亿元；水滴公益平台累计合作108家公募慈善组织，全年上线公益项目1244个，年度筹款额8766万元。

　　2022年研发投入2.91亿元

　　水滴公司2022年研发投入达到2.91亿元。为搭建交流平台吸纳更多的优秀科技工作者，服务于公司科技工作发展及广大科技工作者成果转化，水滴公司还在2022年11月成立了科学技术协会。

　　在科技创新方面，水滴公司2022年上线了拟人化数字员工“帮帮”，基于“机器人流程自动化(RPA)+智能对话”技术，推动保险服务数字化转型。同时，为提高用户理赔服务体验，缩短理赔时间，水滴保推出“资料管家”“助老服务”等系列工具和服务，搭建智能化的在线理赔平台。

　　同时，水滴公司2022年获得授权专利23件，获得注册商标134件，完成著作权登记26件，被国家知识产权局评为2022年度“国家知识产权优势企业”。

　　实现健康可持续运营

　　面对全球气候变化，水滴公司积极响应联合国可持续发展目标和国家“碳达峰、碳中和”战略，通过环境管理、绿色办公、意识倡导等方式，尽己所能降低自身运营对环境的影响。

　　据悉，2022年，水滴公司加入联合国全球契约组织(UNGC)，参与UNGC举办的气候雄心企业加速器项目(CAA)，并与其他20余家公司成为第一期通过CAA项目的中国企业。

　　作为一家非生产型企业，水滴公司的资源消耗主要来源于办公运营所消耗的外购电力、水资源及办公用品。公司重视节能降耗工作，以科学的方法管理日常资源消耗，提升资源使用效率，2022年，水滴公司办公室用纸量较上一年度下降56.04%，耗水量较上一年度减少8.45%。（记者 王笑）

(责编：曹淼、李源)
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