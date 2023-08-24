人民网北京8月24日电 （记者王连香）今日，交通运输部召开8月份例行新闻发布会，交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，7月份交通运输的经济继续保持恢复态势，各主要指标均实现正增长。交通投资规模持续保持高位，货运量增速有所回升，人员流动在暑期带动下在持续增加，具体情况如下：

在货运方面，7月，完成营业性货运量47.4亿吨，同比增长7.1%、比6月加快了2.8个百分点。分方式看，铁路同比增长0.1%，公路同比增长8%，水路同比增长6.9%，民航同比增长11.6%。

在客运方面，7月，完成营业性客运量9.1亿人次，同比增长47%。全国完成城市客运量82.1亿人次，同比增长14.7%。完成高速公路9座及以下小客车出行量20.7亿人次，同比增长20.2%。

港口的货物吞吐量方面，7月，完成港口货物的吞吐量14.3亿吨，同比增长6.6%，其中内、外贸的吞吐量同比分别增长5.8%和8.5%。完成集装箱的吞吐量2705万标箱，同比增长了2.6%。

在交通固定资产投资方面，7月，完成交通固定资产投资3486亿元，同比增长了5.3%。分方式看，铁路完成投资664亿元，同比增长了8%；公路水路完成投资2716亿元，同比增长了4.8%；民航完成投资105亿元，同比增长了2.5%。

(责编：王连香、高雷)

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