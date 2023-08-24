苏海森 李昌乾

原标题：抢抓中菲两国双园建设机遇 福建诏安打造对外开放合作高地

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牡蛎，又称生蚝，去除肉后，如何避免壳占用土地、造成环境污染等问题？

在牡蛎养殖大县福建省漳州市诏安县，福建玛塔生态科技有限公司让牡蛎壳有了好“归宿”——经过多道工序，又硬又大的牡蛎壳变为粉末颗粒，成为土壤调理剂的主要原料。而这种以牡蛎壳粉为主要原料的土壤调理剂能够有效中和酸化土壤，同时规避传统石灰粉导致土壤板结弊端，又能钝化重金属，提高土壤肥力。

“十几年前，我们到诏安办厂，看重的是这里的牡蛎产业基础。未来，随着中菲两国双园项目运转，相信我们的企业效益会越来越好。”福建玛塔生态科技有限公司总经理雷乐之所以对未来充满信心，一方面来自他的企业是国家高新技术企业，掌握了“牡蛎壳保护性烘焙分段活化工艺”等关键技术，另一方面来自中菲经贸创新发展示范园区诏安片区的落地。

今年1月，国务院批复同意在漳州设立中菲经贸创新发展示范园区。其中，作为5大片区之一，诏安片区规划面积近100平方公里，是漳州“一园、五片区、多基地”布局中的“主阵地”。

根据规划，未来，诏安片区将聚焦粮油进口及加工、活禽畜进口及加工、新能源新材料、临港冶金新材料、临港海工装备制造等重点产业，构建现代农业集聚区、海洋生物科技产业集聚区、低碳工业集聚区及国际粮油食品贸易加工园区。

中菲经贸创新发展示范园区诏安片区的落地让本地不少企业正摩拳擦掌，谋划新一轮发展。

“接下来，我们要全力扩大生产规模。”近期，福建铭兴食品冷冻有限公司董事长许溪河正谋划着如何抢抓机遇，做大做强企业的“外贸经济”。

依托诏安及周边丰富的海产品资源，福建铭兴食品冷冻有限公司专注于冷冻水产品加工和鱼类罐头生产，年产2.5万吨，产品主要出口非洲、东南亚等国家和地区。许溪河期待，乘着中菲两国双园项目东风，未来企业能够在菲律宾设立分厂或仓库，以其为中转站，让更多的产品销售至更多的国家和地区。

台资企业诏安县安邦水产食品有限公司同样对中菲经贸创新发展示范园区诏安片区的落地跃跃欲试。作为福建最大的海洋休闲食品和鱿鱼加工水产品生产企业，该公司已形成水产干制品、水产冷冻制品、调理菜肴食品三大系列共60余种产品，产品远销俄罗斯、日本及东南亚等多个国家和地区。

“我们正致力于新一代传统名菜如佛跳墙、大盆菜等高档预制菜肴的标准化定制、研发与生产，让更多海鲜养生料理入寻常百姓家。”诏安县安邦水产食品有限公司黄晓东期待，中菲经贸创新发展示范园区的落地能够带来贸易通畅、税费优惠等利好，为企业发展注入强劲动能。

诏安县工业和信息化局局长林志强表示，诏安传统优势工业，如青梅加工、水产品加工出口量大，中菲经贸创新发展示范园区诏安片区的落地，将有利于这些产业的提质增效，“同时，随着园区的落地，未来也会带来技术、资金等要素，带动一批新兴产业的发展，进而助力诏安工业发展壮大。”

“诏安作为中菲经贸创新发展示范园区的‘主阵地’，将更加积极主动融入新发展格局，锚定‘一带一路’地方经贸合作的先行区目标，在对外合作交流上先试先行，全力打造成为对外开放合作的新高地。”诏安县副县长张海潮表示，诏安地处闽粤交界处，是对接粤港澳大湾区的“桥头堡”，有山有海有平原，区位交通、资源禀赋、生态环境优势突出，发展潜力足、作为空间大。中菲经贸创新发展示范园区建设是诏安发展千载难逢的重大机遇，既是融入新发展格局的重大要求，也是诏安发展的迫切需要，为诏安搭建起发展平台，找到了优势变现的途径，形成“优势放大”效应。

眼下，诏安正举全县之力全速推进中菲经贸创新发展示范园区诏安片区建设——厦门港诏安港区万吨级深水码头、漳汕高铁诏安南站、疏港公路等重大基础项目建设势头足，前期工作正按时序推进；进口活体牛隔离屠宰、跨境电子商务及国际国内物流产业园项目等产业类项目已完成签约，力争先行启动项目年底开工……

(责编：孙红丽、高雷)

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