张玉峰 顾姝姝 张瀚天 范尧

原标题:江苏连云港:海陆交汇点 东西双开放

?

中哈(连云港)物流合作基地,一列由哈萨克斯坦过来的货运班列缓缓停靠。近百个集装箱一个个精准起吊、落位轻放,吊车司机肖峰将这个场面称作“大型‘抓娃娃’现场”。一天之内,这些满载铁合金的集装箱就被转运到一路之隔的连云港港,再由货轮接力运往日本。

一头连接陆桥,一头临眺远洋,江苏连云港处在“一带一路”的海陆交汇点。作为我国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥东端起点,连云港向西驰骋万里,通达中亚欧洲,向东在此入海,一路驶往深蓝。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。2017年6月8日,在中哈亚欧跨境运输视频连线仪式上,习近平总书记作出“将连云港—霍尔果斯串联起的新亚欧陆海联运通道打造为‘一带一路’合作倡议的标杆和示范项目”的重要指示。眼下,连云港正贯彻落实好习近平总书记嘱托,深入推进新亚欧陆海联运通道和“一带一路”强支点建设,加快提升开放格局新高度、迈向枢纽经济高能级、崛起产业集群强势头。

连云港港准备出口的中国汽车。人民网 范尧摄

东西互济新丝路

“我的家乡在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。在那里,城市的马路上中国车越来越多,不少4S店都在销售中国车。而在10年前,中国车在当地还很少见。”哈萨克斯坦小伙马合江在中哈(连云港)物流合作基地中国管理部工作,在他看来,这一变化正是得益于共建“一带一路”倡议的提出。

7月27日,连云港港东方港务公司码头,2719辆中国汽车有序装船,等待运往比利时等“一带一路”沿线国家;远在4000多公里外的哈萨克斯坦霍尔果斯-东门无水港,一排排中国汽车即将发往中亚各国。一东一西遥相呼应,陆海联运四通八达,连云港“一带一路”强支点的角色作用愈益凸显。

中哈(连云港)物流合作基地坐落于云台山北侧,是“一带一路”倡议提出后首个落地的实体项目。包括中哈物流基地、上合物流园、中欧班列在内,“两基地一班列”搭建了连云港对外开放的新平台,也串起一条横跨东西的物流大通道。

在过去,从周边国家和地区发来的少量过境货物到了连云港港口,需等集装箱装满才能发运。“如今,货物到码头后先拉到保税库,通过‘保税+出口’模式运往‘一带一路’沿线国家。”中哈(连云港)物流基地市场商务部经理陶邦说,该模式支持中欧班列保税转口离境货物与国内一般贸易出口货物共同装载在集装箱中,平均每票为企业节省73%的物流成本,节约发运等待时间15天以上。

云台山的另一侧,上合物流园铁路装卸场站的运转同样忙碌。从陕西榆林运来的焦炭集装箱在此中转,通过海运发往印度尼西亚;同时,汽车、太阳能组件、机械设备和小家电等也由这里登上中吉乌“公铁联运”国际货运班列。

上合物流园位于连云港主港区后方,一公里范围内集齐了铁路、内河、公路和海港,多式联运优势明显。“为了保障企业走出去,我们在‘一带一路’沿线国家布局了5个海外仓,与国内仓东西呼应,构建‘海外仓+班列’跨境供应链模式。”上合物流园管委会对外合作部部长杨艳表示,这一做法有利于畅通物流通道、集聚物流要素,进一步提升连云港作为上合组织物流中转出海基地的辐射带动作用。

东西互济,交融共赢。一列列“钢铁驼队”翻山越水穿戈壁,纵横亚欧腹地,见证着“新丝路”的复兴繁荣。数据显示,目前连云港中欧班列周开行量14趟,已铺画6条常态化运行线路,通达104个国际货运站点。今年1—6月,连云港中欧班列累计完成383列,完成运量1.57万车。

外语主播姜秋月在东海水晶跨境电商交易中心直播。 人民网 范尧摄

陆海联运强纽带

"Hello everyone,welcome to my live stream."晚上9点,姜秋月准时上线开播。大学毕业一年,她凭借英语专业优势,成了连云港市东海水晶跨境电商交易中心的一名外语主播,大多数粉丝都来自“一带一路”沿线国家。

作为新亚欧大陆桥东桥头堡西行第一县,东海有“中国水晶之都”之称,当地拥有各类水晶加工企业3400多家,已成为全球最大的水晶集散地。“买全球卖全球”的故事,每天都在这里发生。

货轮从巴西桑托斯港出发,经过50天的远洋航行,抵达连云港港。东海县曲阳镇兴西村的宋峰,等来了新采购的一批白水晶原料。“我们加工出来的水晶球、水晶柱等产品销往亚欧多个国家,生意很不错。”宋峰说,能有这样的好势头,离不开跨境电商的发展。仅2022年,东海县水晶销售额突破340亿元,其中跨境电商交易额达到35亿元。

采摘、分拣、打包……场景转换到灌南县江苏裕灌现代农业科技有限公司,一间面积1075平方米的菇房内,16名采菇工熟练作业。像这样的菇房,一幢厂房就有24间。步行半个小时,六幢厂房环绕还未过半,所见皆是繁忙。

作为全球单体规模最大的双孢菇生产企业,这家公司双孢菇日产量占全国1/3。连云港每月发往韩国的货轮上,就会有两柜他们的鲜菇。此外,收获后的鲜菇经过高温灭菌被加工成罐头,也会封存装箱发往国外,年出口创汇超500万美元。

能加速东海水晶“出海”,也让灌南鲜菇“走出去”,连云港港功不可没。近年来,连云港港积极融入“一带一路、区域联动”的开放布局和“双循环”的新发展格局,全面打响“海河江、铁公水”的多式联运品牌,持续放大陆海双向的多式联运优势。

3月15日,由连云港港口控股集团和上海国际港务集团联合设立的合资公司“连云港互连集装箱有限公司”正式揭牌。自2021年连云港港和上海港签署战略合作协议以来,已吸引船公司在连云港开设10条航线,优化海陆服务链网,连云港港口货物吞吐量突破3亿吨、集装箱量接近560万标箱。

在江苏省内,连云港港发挥与徐州铁运的合作优势,合力打造“中欧班列+海河联运”全程运输、海铁联运“铁路箱下水”运输等新模式,把出海口搬到了徐州“家门口”,两地携手在江苏北翼打通面向全国和全球的东西双向开放通道。

在“一带一路”带动下,连云港港迈向“千万标箱、东方大港”的步伐铿锵有力。作为江苏最大的海港,该港现拥有85个万吨级以上海港泊位、35个千吨级以上内河泊位,配套建设了30万吨级航道。今年上半年,连云港港累计完成货物吞吐量1.49亿吨,同比增长11.7%。

来自中东地区的油轮到港后输送原油。 徐圩新区供图

后发先至势渐成

连云港是古典名著《西游记》的创作背景地。2009年4月,习近平同志视察连云港时曾提出:“孙悟空的故事,如果说有现实版的写照,应该就是我们连云港在新的世纪后发先至,构建新亚欧大陆桥,完成我们新时代的‘西游记’。”此后,“后发先至”四个字就刻在了连云港发展的规划图上。

“后发先至”靠什么?连云港市给出答案:全力以赴抓机遇、抓产业、抓项目。数据显示,该市2022年累计新签约百亿元项目11个、十亿元项目96个、亿元以上项目726个,总投资达4860亿元。石化、生物医药、高性能纤维及复合材料等10条重点产业链得到了进一步发展。

今年5月,满载2.5万吨蓝氨的“SEATEAM”号运输船正式从沙特阿拉伯达曼港出发,在经历近20天的航程后抵达连云港的盛虹石化液体化工码头。这是盛虹石化产业集团与沙特阿拉伯矿业公司签署蓝氨合作备忘录后,双方合作推进的最新成果。

抢抓“一带一路”倡议带来的机遇,连云港市以徐圩新区为载体正加快集聚石化产业融入全球产业链。记者日前走进盛虹石化产业园,高塔耸入云端,管廊纵横绵延。30万吨VLCC级原油船舶将从阿联酋运来的原油,沿着输油管廊不断注入盛虹炼化一体化项目原油储罐中。

据了解,连云港石化产业基地已形成盛虹石化、卫星化学、中化循环经济产业园三大石化产业集群,产能突破2300亿元。连云港市发改委重大项目办公室主任侍华林表示,一批具有国际范的项目、企业加快集聚,使得连云港石化产业基地日趋成为全球石化新的生产坐标,融入全球产业链是大势所趋。

盛夏,当地引进项目的激情更“热”。以2023年中国化工新材料发展大会为契机,灌南县迎来总投资175亿元的9个项目签约;东海县二季度招商引资项目集中签约仪式上,总投资125亿元的25个项目落地;7月25日,在杭州举办的连云港开发区长三角经贸合作交流会上,总投资240亿元的11个项目签约……以项目聚势赋能,用项目点燃全局,已成为连云港经济工作的主线任务。

最新数据显示,2023年上半年,连云港市546个重点项目完成投资872.5亿元,完成年度计划的51.8%;该市也以12.9%的GDP增速,位居全省第一。江苏省社会科学院世界经济研究所所长张远鹏表示,强支点位置显著的连云港,近年来在项目建设上大干快上,大有成为串联我国东中西产业联动“纽扣”的趋势。

傍晚,海风习习,汽笛鸣响,又一列中欧班列从中哈(连云港)物流合作基地缓缓驶出,驰骋在亚欧大陆上。海陆交汇处,见证每一次满载希望的迎来送往;新的征程上,书写一个个面向世界的丝路故事。

(责编:孙红丽、高雷)

关注公众号:人民网财经 关注公众号:人民网财经