毛雷、李栋、符武平

原标题：洋浦港打造“绿色低碳”国际航运枢纽

人民网洋浦8月24日电 （记者毛雷、李栋、符武平）“不知道您有没有注意到，我们港区里很‘安静’，来往的大型牵引车都没有‘尾气’。”在海南省洋浦国际集装箱码头，生产操作中心副总经理许琳祥指着往来穿梭的牵引车，介绍这个繁忙码头的“绿色背景”。

洋浦港，位于太平洋与印度洋黄金水道的关键节点，是我国西部陆海新通道与21世纪海上丝绸之路的交汇点。近年来，洋浦港不断吸引各类航运要素集聚，全力打造“绿色低碳”国际航运枢纽，成为高水平对外开放的又一扇“新大门”。

“海南首个四星级绿色港口”

如果要问洋浦国际集装箱码头的“绿色”元素都“藏”在哪里，许琳祥会告诉你：空中、地面和岸边。

通过无人机航拍，一大片太阳能光伏板会出现在镜头中，这些分布式光伏电站提供的绿色零碳电力，极大地改善了港口能源结构，年均可减少碳排放1454吨。

纯电驱动的重型卡车正在作业。人民网记者 符武平摄

而在地面上，一辆辆往来穿梭的重型卡车，身上也隐藏着“绿色密码”。“别看他们块头大，可都是‘电动车’。”洋浦国际集装箱码头相关技术负责人告诉记者，目前码头运营的36辆重型卡车全部依靠纯电驱动。“以往一辆燃油车在港内运输每标箱耗油约1.8升，而现在纯电车每标箱耗电约1度，不仅节约了经济成本，更是减少了燃油污染。”

该负责人算了一笔账：36辆纯电重卡，按照每车每年运营300天，每天行驶里程约300公里计算，全年可减排二氧化碳4637.4吨、氮氧化合物60吨、烟尘排放量10.09吨。

我们再把目光移向码头岸边那一个个宽敞的泊位，这里同样成为洋浦港展现绿色港口的窗口。

“以前集装箱船靠岸期间，都是靠燃油提供能源，现在可以直接接上‘岸电’。”许琳祥说，洋浦国际集装箱码头的岸电设施，相当于给集装箱船提供了一个岸上“插座”，如此一来，船舶靠岸期间就不用再“烧油”。

根据洋浦国际集装箱码头年停靠船舶量统计，若全部使用岸电，每年可替代燃油量为7980.8吨，每年可减排二氧化碳量25830吨。

今年5月，洋浦国际集装箱码头已正式评为海南自贸港首个“四星级”绿色港口，成功迈出实现“零碳”绿色港口的关键一步。

“洋浦的国际‘朋友圈’越来越大”

7月底，好消息从北京传到洋浦——7月28日，在国家发展改革委发布2023年国家物流枢纽建设名单中，洋浦港成为我国唯一以自由贸易港为依托建设的港口型国家物流枢纽。

集装箱运输船正在进港。人民网记者 符武平摄

“港口型国家物流枢纽的申报成功，标志着洋浦成为海南首个建设国家物流枢纽的承载城市。”洋浦经济开发区交通运输和港航局港航物流发展科负责人周昌懋说，建设港口型国家物流枢纽，能够进一步优化物流资源配置，提升物流服务质量和效率，大幅降低海南物流体系运行成本。

成功申报的背后，则是近年来洋浦“直线上升”的发展速度。

近年来，在共建“一带一路”倡议下，洋浦港依托中远海运航线资源优势，以及海南自贸港特殊加工增值和运输便利化政策，不断吸引着沿线国家和地区各类航运要素集聚。

周昌懋告诉记者，近年来洋浦港新开通航线26条，航线干支搭配，内外贸航线总数达到43条，其中外贸航线21条，基本实现了国内沿海主要港口和东南亚地区主要港口全覆盖，其中3条远洋航线，通达太平洋、印度洋和大西洋，形成“兼备内外贸、通达近远洋”的航线新格局，成为高水平对外开放的又一扇“新大门”。

同时，今年以来，“中国洋浦港”新增登记6艘国际船舶，以“中国洋浦港”为船籍港的国际船舶达40艘，运力522万载重吨，位居全国第二；货物吞吐量完成2926.30万吨，同比增长21.19%；集装箱吞吐量完成91.25万标箱，同比增长10.89%；2020年6月1日至今，洋浦港新增航运公司500多家，新登记或转籍注册船舶超1600艘，总运力超1300万载重吨……

港口，既是桥梁，也是纽带。未来，洋浦港将依托建设港口型国家物流枢纽契机，加强与东南亚地区和西部陆海新通道沿线地区合作，打造面向东盟和我国西南地区的国际双向集散中心。

(责编：孙红丽、高雷)

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