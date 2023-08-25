人民网北京8月25日电 （记者栗翘楚）数字经济时代，下载一部高清电影只需要数秒，商务出差因为叫车、航班、酒店预订等全流程管家式出行App而变得闲庭信步；工人告别高温潮湿的车间，数字工厂里一排排机械臂整齐划一地忙碌着……

从3G技术初露头角的2008年，到如今5G体验至上的2023年，通信网络已打造成为一张看不见的立体智慧网络，赋能中国经济社会智能化转型与高质量发展，更为人们编织出美好的未来生活图景。

据工信部数据显示，今年上半年，我国累计建成开通5G基站293.7万个，5G移动电话用户达6.76亿户，移动物联网终端用户超过21.2亿。5G应用已经融入60个国民经济大类，加速向工业、医疗、教育、交通等重点领域拓展深化，应用案例数累计超5万个。

十五年的时间，信息通信业的蓬勃发展改变了人们的生产生活方式。成立于2008年的赛特斯信息科技股份有限公司，是国家重点高新技术企业、双软企业，国家鼓励的重点软件企业，第五批国家级专精特新“小巨人”企业。公司专注于软件定义通信关键技术的自主研发，攻坚网络底层架构与标准的建设，是国内聚焦于以SDN/NFV为代表的下一代通信网络技术的公司之一。

此外，赛特斯通过软件对网络进行深度的感知和重构，打破对专用硬件设备的依赖和垄断，积极构建开放白盒生态，以创新驱动传统行业数字化变革。

革新不走寻常路的自信心来自于公司董事长、创始人逯利军多年在信息通信领域的技术积累,加上敏锐的市场判断。逯利军表示：“当时民营企业在政府的大力支持下迅速成长起来，同时国家对重点发展领域，特别是信息通信领域核心技术、卡脖子技术的需求也处于极度渴望的时刻。那段时间，我总是彻夜难眠，思考自己在清华、北大甚至美国求学多年的意义，思考一身本领如何发挥到最大，更在追问自己的责任与担当。”在美国多次成功创业的经历让他下定决心把国际上先进的技术和理念带回祖国，并于2008年在江苏南京创办了赛特斯。

扎根祖国后，从网络电视（IPTV），到软件定义网络（SDN），逯利军和其团队攻克了一个又一个技术难题，业务从单一产品逐步延伸到三大产品线20余个产品，在市场上站稳了脚跟。

2019年，工信部发布了4张5G牌照，以5G为代表的数字信息基础设施成为数字经济发展的坚实底座。数字经济底层架构的核心是“网络连接”。如工业场景下工控对实时性、可靠性要求非常高，需在带宽、时延和可靠性上至少提升10倍；家庭场景下，要实现超高清视频、VR、AR甚至全息通信，追求“身临其境”的体验。为应对挑战，赛特斯联合国际国内标准组织攻坚网络底层架构与标准的建设，提出的软件定义通信技术，对我国新一代通信网络，特别是5G、6G网络的规划、建设与发展具有积极意义。

目前，赛特斯的部分核心技术和产品达到国际先进水平，拥有业界领先的X86转发面加速技术，自主研发的5G云化小基站基于软硬解耦开放式基站架构技术，领先于传统基站架构技术至少2年，可以充分满足家庭、工业等场景下对超低时延、超高安全性、可靠性的极致要求。

“我始终坚定地认为软件定义通信在5G时代大有可为,我当时设定的目标是,不但要做出5G室内覆盖最重要的一环——5G小基站，而且要做出一款电信级、进运营商集采的核心产品。”逯利军表示。为此，赛特斯在北京、上海两地高薪招聘顶尖无线领域人才，5G实验室配置顶配服务器与测试设备。

多少个日夜，逯利军和团队顶着孤注一掷的压力奋战。直到2022年8月，公司以总份额第二的成绩中标中国移动集团5G小基站集采，中标份额近2个亿。11月，公司再次中标中国联通集团数字直放站设备集采，成为运营商5G建网的主流供应商之一。

目前，赛特斯以自主研发的软件定义通信为核心，拥有网络、云计算、5G无线通信、算力、网络安全等全方位的数字化基础设施整体研发能力，提供工业互联网、算网一体化、边缘计算、网络AI等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。

近年来，我国民营企业的创新投入持续增长，创新质量显著提升。今年7月，中共中央、国务院印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》，提出鼓励民营企业根据国家战略需要和行业发展趋势，持续加大研发投入，开展关键核心技术攻关，按规定积极承担国家重大科技项目。培育一批关键行业民营科技领军企业、专精特新中小企业和创新能力强的中小企业特色产业集群。

逯利军表示，当前是提振民营经济信心的关键时期，我国在5G部署的上半场处于全球领先地位，随着全国范围内5G广域覆盖的完成，我国电信运营商已提前进入5G部署下半场。赛特斯始终坚持自主技术创新，契合国家发展部署，持续向核心技术自主创新发力。面向未来，赛特斯已着眼布局6G产业。他介绍，在6G卫星互联网方面，公司拥有着诸多破解“卡脖子”的核心技术储备，时刻准备为国家发展6G贡献力量。

业内人士表示，从5G技术演进来说，还需要加快核心技术创新，加强5G增强技术研发，加快毫米波、轻量化模组、高精度定位等技术和产业发展，积极探索6G潜在关键技术，从而形成一批标志性成果。

(责编：孙红丽、高雷)

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