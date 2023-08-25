人民网北京8月25日电 （记者申佳平）据工业和信息部官网消息，为推动国务院抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，促进行业平稳运行、加快高质量发展，工业和信息化部、国家发展改革委等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》）。

“石化化工行业是国民经济基础性、支柱型产业，经济总量大、产业关联度高，关乎工业稳定增长、经济平稳运行。”《方案》要求，2023-2024年，石化化工行业保持平稳增长，年均工业增加值增速5%左右。行业保持平稳增长，年均工业增加值增速5%左右。2024年，石化化工行业（不含油气开采）主营业务收入达15万亿元，乙烯产量超过5000万吨，化肥产量（折纯量）稳定在5500万吨左右。

《方案》要求扩大有效投资，推动高端化绿色化智能化发展。要推进重大项目建设，推动5个以上在建重大石化项目2024年底前建成投产；加大技术改造力度；推进集约集聚发展。

同时，《方案》指出，丰富优质供给，激活释放消费潜力。开展行业“三品”行动；实施产业链强基行动。还要稳定外资外贸，增进更高水平开放合作。积极拓展国际市场；加强国际产能合作。

此外，《方案》要求强化要素供给，保障生产平稳运行。其中要提高关键要素保障水平；做好化肥生产保供。激发企业活力，要筑牢稳大盘基础支撑。发挥骨干企业主力军作用；发挥中小企业补链稳链强链作用。

(责编：申佳平、高雷)

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