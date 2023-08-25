2023年1—7月全国新开工改造城镇老旧小区4.66万个
2023年08月25日14:04 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （记者杨曦）据住建部消息，2023年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户。
根据各地统计上报数据，1—7月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.66万个、惠及居民795万户，按小区数计开工率87.9%。分省看，江苏、浙江、贵州、湖南、河北、内蒙古、上海、江西、湖北等9个省份全部开工。
(责编：杨曦、高雷)
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