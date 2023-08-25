人民网北京8月25日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，近日，交通运输部、农业农村部、应急管理部等部委印发关于联合开展2023年“最美海上搜救人”推选宣传活动的通知（以下简称《通知》），部署开展2023年“最美海上搜救人”推选宣传活动，旨在大力宣传海上（含水上）搜救战线的典型人物、感人事迹、英雄作为，深入培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量，凝聚加快建设交通强国、海洋强国的精神力量。

《通知》要求，要深入培育和践行社会主义核心价值观，精心组织、严格把关，推选宣传一批爱岗敬业、无私奉献、开拓创新、克服艰苦条件、经受急难险重任务考验，为挽救人民生命财产安全、保护海洋环境清洁作出突出贡献的个人、团队，充分展现海上搜救战线舍生忘死、大爱无疆的奉献精神，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供可靠的海上应急保障。

《通知》明确，全国海上搜救战线干部职工、参与海上搜救的社会力量（含个人、团队，团队人员在30人以内）等均可参加推选。具体包括海事、救助打捞等国家海上搜救骨干力量，国家海上搜救和国家重大海上溢油应急处置部际联席会议成员单位所属力量及其他公务力量，以及其他参与海上搜救行动的力量，如商船、渔船、搜救志愿者、见义勇为个人等。

《通知》规定，参选个人（团队）的主要事迹应发生在2021至2023年度，充分体现社会主义核心价值观，体现海上搜救战线的奉献精神、牺牲精神，得到社会广泛好评，传递社会正能量。

推选宣传活动从2023年8月开始，至2023年12月结束，分为推荐、初选、终评和发布宣传四个阶段。8月至9月15日为推荐阶段，各推荐单位根据活动要求宣传发动，广泛遴选，按照推选标准确定候选人。9月16日至10月15日为初选阶段，组委会办公室综合组、农业农村组、应急管理组等分别组织专家对所在行业推荐材料进行初次评审，推选出60名“最美海上搜救人”入围人选。10月16日至11月15日为终评阶段，活动组委会组织专家进行集中评审，推选出30名“最美海上搜救人”候选人。推选出的候选人将进行集中公示，接受公众监督。11月16日至12月，将正式向社会发布“最美海上搜救人”名单，并深入宣传报道“最美海上搜救人”先进事迹。

(责编：王连香、高雷)

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