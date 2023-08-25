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八部门：支持重点地区加快推进石墨、萤石等非金属矿高效利用项目建设

2023年08月25日14:14 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （记者申佳平）据工业和信息部官网消息，为推动国务院抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，促进行业平稳运行、加快高质量发展，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门印发《建材行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》），其中提出支持重点地区加快推进石墨、萤石等非金属矿高效利用项目建设。

“建材行业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重要支撑，是建筑建设、国防军工和战略性新兴产业发展的重要保障，是关乎工业经济平稳运行的重要领域。”《方案》提出，2023年和2024年，力争工业增加值增速分别为3.5%、4%左右。绿色建材、矿物功能材料、无机非金属新材料等规上企业营业收入年均增长10%以上，主要行业关键工序数控化率达到65%以上，水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过15%，产业高端化智能化绿色化水平不断提升。

《方案》提出，扩大有效投资，促进行业转型升级。推进绿色化改造、智能化转型、耦合化发展，并加快重点项目建设，支持重点地区加快推进石墨、萤石、菱镁、凹凸棒等非金属矿高效利用项目建设。同时，提升有效供给，激发行业增长新动能：促进大宗产品升级；提升新材料供给能力。

《方案》同时要求，推广绿色建材，厚植绿色消费理念：深化开展绿色建材下乡活动；扩大城市绿色建材推广应用；完善绿色建材产品认证制度，力争到2024年底，增加绿色建材获证企业1500家以上，绿色建材获证产品3000种以上。

此外，《方案》要求深化国际合作，实现高水平互利共赢。如，促进建材行业加强绿色低碳、智能制造等领域国际交流；鼓励进口石墨、萤石、石英等初级非金属矿产品；加强与“一带一路”沿线等国家及地区产业协作。

(责编：申佳平、高雷)
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