人民网北京8月25日电 （记者申佳平）据工业和信息部官网消息，为推动国务院抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，促进行业平稳运行、加快高质量发展，工业和信息化部、国家发展改革委等七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》），其中要求加强重点产品保供稳价，稳定铜、铝、锂等关键产品供应。

“有色金属行业涉及品种多、应用广、战略价值突出，是发展战略性新兴产业和国防科技工业的重要支撑，是维护国家资源安全和产业安全的重要领域。”《方案》要求，2023-2024年，铜、铝等主要产品产量保持平稳增长，十种有色金属产量年均增长5%左右，铜、锂等国内资源开发取得积极进展，有色金属深加工产品供给质量进一步提升，供需基本实现动态平衡。营业收入保持增长，固定资产投资持续增长，贸易结构持续优化，绿色化智能化改造升级加快，铜、铅等冶炼品单位能耗年均下降2%以上。力争2023年有色金属工业增加值同比增长5.5%左右，2024年增长5.5%以上。

《方案》要求，提升供给能力，保障上下游行业平稳增长。一是加快战略资源开发利用；二是加强重点产品保供稳价，其中要引导有色金属资源开发和冶炼企业与下游用户签订长期采购协议，稳定铜、铝、锂等关键产品供应；三是支持关键材料研发应用；四是培育优质骨干企业。

《方案》同时要求加大技术改造力度，促进行业高端化智能化绿色化发展：支持重大项目建设；支持绿色化改造；鼓励智能化改造。此外，要引导产品消费升级，培育壮大行业增长新动能：促进优质产品消费应用；实施“三品”提升行动。

《方案》还提出，优化进出口贸易，提升行业开放合作水平：拓展国际市场；鼓励进口初级产品。

(责编：申佳平、高雷)

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