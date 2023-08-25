人民网北京8月25日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为深入贯彻落实碳达峰碳中和战略部署，发挥计量基础支撑保障作用，助力碳达峰碳中和目标实现，近日，市场监管总局批准依托聊城市产品质量监督检验所（山东省黄河流域高质量发展区域计量中心）为主体，联合山东省计量科学研究院共同筹建国家碳计量中心（山东）。

山东省地处黄河中下游，产业结构偏重、能源结构偏煤，“两高”行业企业和重点用能单位集中，碳计量体系尚未形成。近年来，山东省把绿色低碳高质量发展摆在全省工作的突出位置，加快优化调整产业结构、能源结构。此次筹建单位聊城市产品质量监督检验所现有国内领先水平建设的实验室，下设2个国家级质检中心、6个省级质检中心。联合筹建单位山东省计量科学研究院拥有国家市场监管技术创新中心（大气环境监测装备及溯源技术）等22个科研创新平台，建有“国家城市能源计量中心（山东）”，向社会提供能源计量技术服务，为节能减排提供计量技术保障，具有较强的碳计量科研和检测服务能力。

筹建国家碳计量中心（山东）能够紧密对接国家碳达峰碳中和目标要求，积极探索碳计量路径和模式，发挥试点示范和引领带动作用。山东省将立足工作实际，聚焦山东代表产业，优先选择碳排放比重较大的重点行业，以关键环节带动全局，有计划分步骤地推进国家碳计量中心建设，逐步从有色金属行业向化工等其他重点行业领域拓展，推动由宏观“碳核算”向精准“碳计量”转变。通过“一库、两基地、四平台”建设，重点开展碳计量关键技术研究、碳计量溯源技术研究、碳计量服务能力建设和碳计量人才队伍建设，致力解决碳核算过程中碳排放数据准确性、溯源性、一致性问题，为温室气体排放可测量、可报告、可核查提供计量支撑。

国家碳计量中心建设是推动计量更好融入国家、地方碳达峰碳中和工作大局的重要举措，有利于进一步发挥计量的基础保障作用，为国家层面建立完善碳达峰碳中和计量体系提供支撑。市场监管总局围绕碳达峰碳中和工作需要，已批准筹建内蒙古、广东两家国家碳计量中心，系统性开展碳计量重大问题的研究，深入开展碳计量监督支撑和服务能力建设。

(责编：杨曦、高雷)

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