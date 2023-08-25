原标题：四川成都探索“政企合力”盘活市场存量房源 建设青年发展型城市

宜居才能“宜聚”，宜居才能“宜业”。

对城市而言，青年代表着未来，人才是发展关键，要吸引人才到来，就要尽最大努力解决青年的后顾之忧，尤其是人才扎根发展的第一步——安居。四川省成都市作为全国青年发展型城市建设试点之一，近年来全面优化青年发展环境、着力美好安居，从顶层设计到政策落地，保障更多新市民、青年人“住有宜居”，让青年与城市“双向奔赴”。

今年2月，成都市委市政府印发《成都市青年发展型城市建设试点实施方案（2022~2024年）》，提出年均筹集建设保障性租赁住房6万套（间），合理规划建设人才公寓，年均发放公租房租赁补贴7000户。7月，四川省委省政府发布《关于建设青年发展型省份的若干措施》，涉及教育供给、就业创业、住房保障等与青年成长发展密切相关的重点领域，补齐城市安居服务保障短板。一项项政策皆是成都市为助力青年成长发展准备的“大礼包”，旨在让城市对青年更友好、让青年在城市更有为。

8月17日，由中国社会科学院财经战略研究院主办、贝壳租房协办、共青团四川省委支持举办的以“聚焦租住品质，助力青年发展”为主题的2023年租赁发展论坛在成都举行。共青团四川省委、成都市委及成都市住房和城乡建设局等各级主管部门、专家学者以及相关企业齐聚一堂，共同探讨如何盘活存量资产，丰富租赁住房供给，助力新市民、青年人品质安居。

针对新市民、青年人的租房需求，与会各方认为，青年安居不止于“有房租住”，他们对于租赁房源的稳定租期、租住品质、住房租赁服务等方面有着更高的追求。当前，住房租赁从供给侧、需求侧均面临优化升级的需求。

比如，新市民、青年人在选择租赁房源时，除了通勤成本、住房租金等经济因素，私密性、安全性、生活便利性和良好的租住服务等更高维度需求已经逐渐成为新一代新市民、青年人对于“租住好房子”的新基准线。因此，规范的机构化房源将越来越受到新市民、青年人的青睐。

为加快发展保障性租赁住房，有序推进人才公寓建设和供给，进一步健全完善住房保障体系，盘活市场更多存量房源，成都市探索引导多主体进入，构建多层次的租赁供给产品。

四川省房地产业协会秘书长张代强表示，助力新市民、青年人扎根发展的第一步是安居，大力发展住房租赁市场，连接更多企事业力量构建多主体、多层次、多元化租赁产品供给有重要意义。

去年7月，成都市发文支持居民自愿将自有住房用于保障性租赁住房。择优甄选后，贝壳租房成都站等4家运营机构成为成都市首批保障性租赁住房运营服务企业。今年2月，贝壳平台面向成都地区用户正式推出了“保障性租赁住房频道”，通过平台的高效匹配，助力新市民、青年人更方便快捷地找到合适的租赁房源。

据贝壳租房成都总经理肖振宇介绍，贝壳省心租在成都市已托管了3.1万套房源，入住率达到95.9%。在全国范围内，截至今年一季度末，贝壳租房“省心租”在管房源规模突破9万套。

近日，贝壳租房又在成都落地海盐公寓，为市场增加集中式长租供给。作为贝壳租房打造的自营长租公寓品牌，海盐公寓旨在帮助新市民、青年人找到家的归属感，拥有品质生活。

据了解，成都海盐公寓位于建设路核心区域，商业配套充足，紧邻建设巷美食步行街，共推出605间房源，涵盖轻奢户型、标准户型和榻榻米3种主题户型，为消费者提供多样化选择。目前，海盐公寓已经交付519间，试运营至今，入住率已超过90%。为了满足新市民、青年人的社交需求，海盐公寓还配备健身区、阅读区等700平方米的公共区；服务方面，海盐公寓配备了7名专属管家，能够随时满足租户需求。

早在2022年，贝壳租房旗下就已有长租公寓项目落地。在持续数年的探索中，贝壳租房积极响应地方政策号召，充分发挥机构化运营能力，通过构建普惠化、品质化、社区化的多层次产品，丰富住房租赁供给体系，打造城市人才安居“新图景”。

在供给侧，贝壳租房以租赁经纪服务、分散式房源托管、集中式公寓运营等形式，为市场提供多层次的租赁产品供给。在集中式公寓领域，贝壳租房结合城市供给特征，探索包租、委托运营、联合运营等模式，盘活市场存量，打造贝壳新青年公寓、海盐公寓等自营集中式公寓品牌。在服务侧，贝壳租房面向消费者推出了专属管家、灵活支付等服务。

让青年与城市共同成长，安居是重要纽带。“政企合力”盘活市场存量房源，不仅优化租赁市场的供给结构，还能更好地链接青年群体，打通供需间的良性循环。在这场青年与城市的“双向奔赴”中，成都市有效激发了市场主体的参与意愿，推动租赁供给水平的高质量发展，为各地住房保障体系建设、打造“青年发展型城市”提供了有益样本。（殷皓）

(责编：曹淼、李源)

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