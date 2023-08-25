杜燕飞

人民网北京8月25日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，8月24日，中国石油在舟山市衢山临时锚地完成国内首单港口外锚地散货船“船对船”液化天然气（LNG）试点加注作业，这是国内首单港口外锚地散货船“船对船”LNG加注作业，标志着中国沿海LNG加注网络建设迈上新台阶。

国内首单港口外锚地散货船“船对船”LNG试点加注作业。何斌摄

据介绍，本次加注于8月23日14时开始，时长约为18小时，共计加注2200吨LNG，可以满足该航船往返中澳航线的燃料需求。与绕行至新加坡加注相比，本次加注为该航船节省了2天的航行时间，以及船租费用和燃料消耗。

业内人士表示，随着国际航行船舶碳排放要求日趋严格，全球各大航运企业都在寻求绿色可替代能源，LNG动力运输船舶的数量随之骤增，加注需求持续走高。与传统船用燃油相比，使用LNG燃料为动力消除了颗粒物和硫化物的排放，同时减少约25%的温室气体排放，具有“绿色、环保、节能、安全”等优势。

“舟山港实现散货船外锚地‘船对船’加注，丰富了船舶海上燃料补给的模式，创建了海上关键加注节点，提高了海上加注的灵活性和经济性，有助于中国石油进一步融入舟山港国际航运枢纽建设。”中国石油相关负责人表示，未来，中国石油将加快推进国际液化天然气国际船舶加注中心建设，与世界级船运企业达成战略合作，依托资源优势，为全球客户提供健康、稳定、可持续的LNG加注服务。

(责编：郭思邈、高雷)

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