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交通银行发布2023年半年度经营业绩报告

2023年08月25日16:56 | 来源：人民网
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8月25日，交通银行发布2023年半年度经营业绩报告。报告期末，集团资产总额达人民币13.81万亿元，较上年末增长6.33%。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）460.39亿元，同比增长4.51%。

有效支持实体经济

交通银行坚决贯彻党中央决策部署，强实体、促消费、增投资、扩外贸多措并举、精准发力，金融供给实现质的有效提升和量的合理增长。

有效加大资金投放。报告期末，集团客户贷款余额达到7.80万亿元，较上年末增长6.86%。其中，境内行人民币对公实质性贷款较上年末增长10.36%，增量超4,200亿元，为历史同期最高水平。

精准聚焦重点领域。境内行制造业中长期贷款、战略性新兴产业贷款、涉农贷款增速分别达28.71%、31.10%、15.61%，均超过集团贷款平均增幅；长三角、京津冀、粤港澳大湾区贷款余额较上年末增长7.64%，增幅较集团贷款平均增幅高0.78个百分点。

经营特色日益显现

交通银行围绕“一四五”战略实施，优化业务发展体制机制，经营发展能力和治理水平持续提升。

业务特色发展质效持续提升。提高标准产品线上办理效率，强化场景定制产品系统集成，近五年普惠“两增”贷款余额和客户数年均复合增长率均达到40%；围绕促消费扩内需，加快消费金融产品创新，境内行个人消费贷款较上年末增长39.30%。“十四五”以来，产业链融资年复合增长超过30%；上半年产业链融资客户数同比增长49%，跨境人民币结算量同比增长34.64%，贸易金融影响持续释放。为客户提供多层次、专业化、特色化科技金融产品和服务，报告期末科技金融授信客户数较上年末增长17.02%，科技型企业贷款较上年末增长39.00%，科技金融延续快速增长。提升投研支撑与产品供应能力，强化客户陪伴和售后服务，报告期末集团理财产品余额较上年末增长3.94%，境内行零售客户AUM较上年末增长6.11%，集团管理私人银行客户资产较上年末增长5.65%。将绿色发展理念融入打造业务特色全过程，实现国家绿色金融改革创新试验区绿色信贷业务全覆盖，报告期末绿色贷款余额较上年末增长25.23%，主承销绿色债券（含碳中和债）同比增长70.04%。

上海主场创新策源和龙头牵引作用逐步显现。制定打造上海主场优势2023年行动方案，围绕上海“四大功能”打造、“五个中心”建设，做实深化服务模式建设、强化股权投资能力、创新新型贸易服务模式、建强金融要素市场服务功能、创新新市民专属的金融产品、推动上海普惠金融顾问制增量扩面、打造支持新型城市建设标杆、创新绿色金融产品等八项任务。服务上海国际金融中心要素市场建设，在银行间市场的交易量同比增长42%，货币、债券、外汇、贵金属交易量保持活跃交易商地位，上海市区两级重大项目合作覆盖率较上年末提升8个百分点；打造长三角20条重点产业链，业务量和获客数分别同比增长44%和30%。

子公司贡献度显著提升，集团协同发展合力增强。报告期末，控股子公司资产总额6650.16亿元，占集团资产总额比例4.81%；报告期内，子公司实现归属于母公司净利润67.04亿元，占集团净利润比例14.56%。

加快数字化新交行建设

交通银行充分运用“数据+技术”新要素赋能业务提质增效，金融科技价值创造能力持续增强。报告期末，金融科技人才占集团总人数6.51%。

纵深推进场景建设。持续孵化平台经济、跨境、司法、养老、住房、乡村振兴“5+1”场景，基本实现教育、医疗、政务、交通四类高频场景分行全覆盖；开放银行合作机构超过860家，同比提升39.52%；信用就医先后在57个城市上线。

推动平台内外赋能。着力打造企业级支付结算平台，围绕“交银易付”品牌，为客户提供用户、账户、支付、清分、融资等一站式服务；加速推进数据中台、营销中台、风控中台、运营中台建设，全面优化客户经理平台、管理驾驶舱功能，价值分析与决策平台对管理决策的支撑作用稳步增强。

夯实数字技术基础。加大信创改造力度，贷记卡分布式业务系统实现单轨运行；按国际最高安全标准完成新同城数据中心建设，异地数据中心建设启动加速模式；推动基础设施云化转型，构建新数据中心信创云，为基于分布式新技术应用系统上云做好基础保障；持续推进云平台纳管多芯片服务器，强化一云多芯支撑能力。

报告期末，个人手机银行月度活跃客户数4308.63万户，同比增幅6.26%；买单吧月度活跃客户2628.55万户，同比增长5.33%；开放银行累计开放接口3868个，累计调用次数超25亿次；云管家服务用户规模643.23万人，较上年末增长16.89%。

持续提升风险管控能力

交通银行加强集团统一风险管理，以“资产质量巩固年”为主线，着力提升资产负债表稳健性，资产质量基础不断夯实，资产质量水平稳中提质。

抓实重点领域风险防控。坚持“控新增、优存量”，落实常态化、制度化风险排查机制，加强房地产、大型企业、地方政府债务、信用卡等领域风险管控，推进重点客户双线管理，持续做好减退加固。

深化数字化风控体系建设。加快推进风险计量中心建设，强化统一风险计量和监测管理理念，稳步提升全集团风险计量能力。建设统一模型管理平台，推进资本新规实施项目建设，筑牢全行风险数据底座，提升风险管理智慧化水平。

持续推进风险处置化解。聚焦重大风险和重点领域，发挥专业处置能力，稳妥有序推进重大项目风险处置。稳妥应对新型风险趋势，积极探索地方国企、房地产等领域市场化、法制化风险化解新路径。报告期内，共处置不良贷款295.8亿元，其中实质性清收177.2亿元。报告期末，集团不良贷款率1.35%，与上年末持平；拨备覆盖率192.85%，较上年末提升12.17个百分点。

(责编：董童、高雷)
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