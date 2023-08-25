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一带一路 大道同行

多式联运“加速跑” 发展新机遇涌入山城

王绍绍
2023年08月25日17:53 | 来源：人民网
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近日，交通运输部等多部门单位近日联合印发关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见，进一步推进多式联运高质量发展，推动交通物流提质增效升级。

在重庆两江新区，中新（重庆）多式联运示范基地不时有满载货物的大卡车驶入。新能源电动叉车正在转运货物，汽车、化肥、铝材等货物被放置在集装箱里，将通过铁水、公水、公空联运等多式联运方式出口到海外。

中新（重庆）多式联运示范基地。受访者供图

中新（重庆）多式联运示范基地。受访者供图

时间回溯到2015年11月，中国和新加坡两国政府签署了《关于建设中新（重庆）战略性互联互通示范项目的框架协议》。作为中新两国第三个政府间合作项目，以重庆为运营中心的中新互联互通项目正式启动。

“这里是国际陆海贸易新通道的新起点，也是中新互联互通项目交通物流领域标志性的合作成果之一。”中新（重庆）多式联运物流发展有限公司总经办主任陈峻峰表示，自2022年6月17日正式启动以来，基地引入新加坡交通物流领域先进技术和管理经验，整合中欧班列、长江黄金水道、果园港、江北国际机场等国际国内资源要素，联动境内外港口航运、仓储物流、供应链管理、信息服务等关联产业，重点打造仓储服务、货运代理和贸易代采三大核心业务，提升国际货物多式联运协作能力和中转效率。  

站在多式联运基地展厅的三楼眺望，果园港码头红色的岸桥格外醒目，不时还能听到鱼嘴货运南站的火车鸣笛。便利的交通条件和得天独厚的地理位置，为基地的发展带来了巨大的成长空间。

几乎每天都有当地生产的化肥搭乘大货车来到中新（重庆）多式联运示范基地的堆场，在这里它们将被重新整齐码放在集装箱中。每隔几分钟，就有一趟满载货物的集装箱货车从这里发出，运往鱼嘴货运南站，然后通过铁路班列铁海联运经广西钦州港出海，全程用时约6天。

“基地可以高效整合物流资源，为我们的整车出口提供专业的物流方案，而且毗邻果园港的区位优势，大大降低了物流成本。”基地某汽车公司负责人表示，自去年10月起，该公司每月约有300-500台SUV车从这里源源不断出口到美洲。

中新（重庆）多式联运示范基地。受访者供图

中新（重庆）多式联运示范基地。受访者供图

基地重点围绕仓储、货代和贸易三大重点领域开展业务，着力打造全球化多式联运服务能力，形成了完整的供应服务链条。中新（重庆）多式联运物流发展有限公司关务经理李蓝萍介绍，基地应用中新物流先进管理成果，推动仓储服务业态提档升级，打造数字化仓储服务产品，依托果园港区和鱼嘴货运站枢纽优势，形成多式联运关键节点能力。

物流网络和仓储服务的不断发展，为重庆的经济增长提供了更广阔的空间。据统计，目前基地已入驻10余家中大型企业，仓库继续保持满仓状态。集装箱堆场使用率约74%，总流通货值超16.7亿元。基地通过发挥公、铁、水、空比较优势和组合效率，开展交易交割、区域及城市配送、多式联运、中欧集拼业务。

如今，越来越多重庆工农产品通过基地进行集聚分拨，借助多式联运基地和陆海新通道走出国门。覆盖了日韩、东南亚、阿拉伯半岛等“一带一路”沿线国家及地区。

“空中丝绸之路”的建设也是中新战略性互联互通示范项目中的重点合作领域之一。

在中新（重庆）战略性互联互通示范项目落地重庆的背景下，2018年，重庆机场集团与新加坡樟宜机场共同成立了中新（重庆）机场商业管理有限公司，双方通过引进新加坡樟宜机场先进的管理经验和技术，结合重庆江北国际机场本土特色，合作推动重庆江北国际机场商业高质量发展和国际航空枢纽建设。

据了解，在中新两国合作之下，江北国际机场现已建成投用了T3A航站楼和第三跑道，成为了我国中西部地区首个拥有三座航站楼、实现三条跑道同时运行的机场。待T3B航站楼和第四跑道工程完成后，江北国际机场将具备满足年旅客吞吐量8000万、货邮吞吐量120万吨的保障能力。

在航线通道能力建设上，江北国际机场也串联起了重庆与“一带一路”国家的航线。中新(重庆）机场商业管理有限公司党支部书记、副总经理郭川介绍，截至2022年，江北国际机场累计开通“一带一路”航线72条，通航城市52个，通航国家24个，其中客运57条，货运15条。他表示，下一步，江北国际机场将持续提升国际通达度，强化与“一带一路”国家联通，成为重庆与世界联通的、坚实的空中桥梁。（王娴对本文亦有贡献）

(责编：郭思邈、高雷)
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