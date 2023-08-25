人民网北京8月25日电 （记者孙阳、黄昱梅）8月25日上午，国务院新闻办公室就中国—东盟经贸合作情况暨第20届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会有关情况举行发布会。商务部副部长李飞、中国贸促会副会长张少刚、广西壮族自治区副主席眭国华出席新闻发布会。张少刚介绍第20届中国—东盟商务与投资峰会有关情况，并答记者问。

张少刚表示，峰会自创办以来，先后有118位中国和东盟国家领导人、1000多位政府和工商界负责人出席，举办了200多场经贸活动，与会企业代表1万多人次，已成为中国与东盟之间级别最高、规模最大、影响最广的国际经贸盛会。

张少刚介绍，第20届峰会将于9月17日—18日在南宁举办，主题为“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”。本届峰会将举办以下几场活动：

一是中国—东盟商界领袖论坛暨纪念峰会20周年大会。围绕“把握RCEP机遇 促进开放合作”主题，回顾峰会20年发展历程，发布一系列成果，展望未来合作愿景。围绕中国—东盟自贸区3.0版建设前景、RCEP、绿色经济、农业、人民币清算、跨境电子商务、中小企业赋能等重点热点议题，开展特别对话和专题研讨。

二是中国—东盟商事法律论坛。论坛邀请中国和东盟政府官员、工商界代表及法学专家，围绕“加强RCEP区域企业合规建设与合作”主题进行探讨，护航区域经济高质量发展，共同打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

三是“投资中国”走进广西——魅力广西月等配套经贸活动。峰会期间，将在中国贸促会“投资中国”平台线上集中展示中国及广西营商环境、贸易投资机会。同期线下组织市县考察、“知名跨国公司广西行”投资洽谈会等活动。

此外，峰会期间还将举办中国—东盟工商会会长联席会议。峰会已于8月10日在南宁举办了中国—东盟跨境供应链创新发展论坛，来自东盟国家商协会负责人、专家学者、世界500强和知名企业的高管就共同保障跨境供应链畅通、推动跨境供应链创新发展、有效加强跨境供应链韧性等议题进行了深入的讨论，会上也发布了一系列金融创新、通关便利化和数据赋能的成果。

下一步，中国贸促会将与商务部、广西壮族自治区人民政府一道，进一步细化筹备工作，确保第20届峰会各项活动办出水平、办出实效，为持续推进中国与东盟及RCEP成员国的经贸合作，推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体作出新的贡献。

(责编：郭思邈、高雷)

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