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粤港澳大湾区个税优惠政策延续实施

2023年08月25日23:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月25日电 记者25日从财政部了解到，财政部、税务总局日前发布通知称，为继续支持粤港澳大湾区建设，延续实施粤港澳大湾区个人所得税优惠政策至2027年12月31日。

　　通知明确，广东省、深圳市按内地与香港个人所得税税负差额，对在粤港澳大湾区工作的境外（含港澳台）高端人才和紧缺人才给予补贴，该补贴免征个人所得税。相关人才认定和补贴办法，按照广东省、深圳市的有关规定执行。

　　此外，财政部、税务总局还发布公告，明确了民用航空发动机和民用飞机有关增值税、房产税和城镇土地使用税政策。财政部当日还明确，自2023年9月1日起，宁波市实施境外旅客购物离境退税政策。

(责编：袁勃、胡永秋)
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