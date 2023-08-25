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“海洋地质十号”船刷新我国陆架海域第四系全取岩心深度纪录

2023年08月25日23:16 | 来源：新华网
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　　新华社广州8月25日电（记者周颖）中国地质调查局广州海洋地质调查局“海洋地质十号”船25日完成最新科考航次，靠泊位于南沙区龙穴岛的科考码头。此次科考船首次在南海北部陆架开展302.07米进尺全取岩心科学钻探，刷新了我国陆架海域第四系全取岩心的深度纪录。

　　海上钻探是深入地球内部采集沉积物和岩石样品的勘探方法，是探测地球内部的最直接方法。广州海洋地质调查局高级工程师张金鹏介绍，本航次钻探工作离珠江口175公里，钻探水深92米，钻至海底深度302.07米。这次科考取得了我国陆架首口最为连续的第四纪地学钻孔岩心。

　　“获取的地质样品将有助于研究陆架古珠江三角洲第四纪碳埋藏历史，分析全球气候变化与粤港澳大湾区海平面变化之间的联系，探究古珠江三角洲地质演替规律，以进一步为粤港澳大湾区涉海工程与生态文明建设提供地质科学支撑。”张金鹏说。

　　广州海洋地质调查局工程师王世栋介绍说，此次科考利用了自主研发的液压活塞取心器和沉积物绳索锤击取心器，创新了海洋深孔钻井工艺，在松散—半固结砂层上实现了地质钻探技术方法新突破，实现黏土取心率约91%，钻孔砂层取心率约79%，为科研获取高质量样品提供了保障，为我国自主开展深海钻探提供了重要技术支撑和经验储备。

　　“海洋地质十号”船是我国自主设计、建造的一艘综合地质调查船，于2017年正式下水。科考船以举升式岩心钻探为主、兼顾地球物理调查和海洋水文环境调查，它的使用提升了我国中深水的资源调查能力和海岸带综合地质调查能力。

(责编：胡永秋、袁勃)
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