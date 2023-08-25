新华社北京8月25日电 题：新一批稳外资政策举措出炉 这些看点不容错过

新华社记者潘洁、王雨萧、宋瑞

近日，国务院出台《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》。这些政策举措有哪些看点？外资企业将从中享受到哪些红利？

意见从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇、持续加强外商投资保护、提高投资运营便利化水平、加大财税支持力度、完善外商投资促进方式等6方面提出24条政策措施。

“这些政策针对性强、含金量高，既回应了外资企业在华生产经营的关切和诉求，也释放了我国通过深化改革开放、优化营商环境吸引外资的诚意，有利于进一步提振外商投资信心。”中国人民大学商学院副院长邓子梁说。

支持外商投资在华设立研发中心，加大重点领域引进外资力度——

不久前，世界制冷行业巨头丹佛斯集团在中国投用了全球制冷研发测试中心。中心总建筑面积约7000平方米、总投资约1.4亿元人民币，是丹佛斯集团在全球范围内规模最大的涡旋压缩机研发和测试中心。

丹佛斯中国区总裁徐阳说，这个中心建成投用是丹佛斯“在中国制造”转向“在中国创造”的重要行动，体现了公司对中国先进研发制造和绿色发展的信心。

今年1月，《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》对外公布。本次发布的意见进一步提出，“鼓励外商投资企业及其设立的研发中心承担重大科研攻关项目”“加快生物医药领域外商投资项目落地投产，鼓励外商投资企业依法在境内开展境外已上市细胞和基因治疗药品临床试验”等。

财政部经济建设司司长符金陵说，我国税收制度对于内外资企业一视同仁，不因企业所有制性质不同而实行差异化的税收政策。在此基础上，近年来还出台了一些专门的税收优惠政策。比如：对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润，符合条件的直接投资暂不征收预提所得税；对国家鼓励发展的外商投资项目进口的自用设备，除有关不予免税商品目录所列商品外，免征进口关税等。

“落实外国投资者境内取得利润再投资暂不征收预提所得税政策”“支持各地区在法定权限范围内，对符合鼓励外商投资产业目录规定的外商投资企业实施配套奖励措施”……在加大财税支持力度方面，意见提出更多具体举措。

健全外商投资权益保护机制，保障外商投资企业国民待遇——

7月5日，商务部部长王文涛召开外资企业圆桌会，听取12家医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议；8月10日，商务部在天津主持召开了外资企业圆桌会重点外资项目专场……

举办外资企业圆桌会，是近期商务部依托外贸外资协调服务机制升级建立的一项制度性安排。把外资企业请进政府机关听取意见诉求，深入企业和生产现场主动上门服务，通过灵活多样、不拘形式的双向交流，政企沟通更加顺畅，外资企业的问题诉求得到积极回应和解决。

除了“建立健全外商投资企业圆桌会议制度”等服务保障措施，意见还提出“保障外商投资企业依法参与政府采购活动”“尽快出台相关政策措施，进一步明确‘中国境内生产’的具体标准”“支持外商投资企业依法平等参与标准制定工作”等，保障外商投资企业国民待遇。

“这些政策利好不仅将更好保障各类经营主体平等参与政府采购活动，也将推动医疗健康领域国产供应链、产业链高质量发展。”GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊介绍，集团在北京、上海、无锡、天津建有5大工厂，最近十年有110款在中国本土研发、制造的产品上市，中国不断提升的“大国产环境”将有助于带动医疗器械制造质量和管理迈向更高水平。

提高投资运营便利化水平，多措并举促进外商投资——

日前，公安部发布服务保障高质量发展26条措施，提出“对来华商务洽谈、商贸交流、安装维修、参展参会、投资创业等的外国人，来不及在境外办理来华签证的，可凭企业邀请函件和证明材料申请办理口岸签证入境”“因商贸业务需要多次往返的，入境后可以换发3年内多次入境有效商贸签证”。

此次发布的意见进一步就优化外资企业外籍员工停居留政策、便利境外投资促进工作作出部署。

今年3月，“投资中国年”招商引资活动在广州正式启动。以“投资中国 共创开放繁荣的美好未来”为主题，20多场重点活动贯穿全年、覆盖全国，全方位展现各地产业特色、资源禀赋、营商环境，促进更多外国投资者了解中国、投资中国。

商务部外国投资管理司司长朱冰介绍，下半年，在北京服贸会期间，将举办服务业扩大开放专场推介会；在厦门投洽会期间，将举办“投资中国年”主旨论坛暨福建专场推介；在上海进博会期间，将举办“投资中国年”峰会、自贸试验区专场推介等一系列活动。

“从空中客车中国研发中心签约落户苏州工业园区，到空中客车飞机全生命周期服务中心在成都开工建设，再到在天津建设第二条生产线，空中客车一直坚持拓展在中国的工业足迹，期待中国继续推进高水平对外开放，与中国携手共创未来。”空中客车中国公司首席执行官徐岗说。

(责编：胡永秋、袁勃)

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