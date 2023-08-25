新华社北京8月25日电 题：我国多个高铁工程建设持续推进

新华社记者樊曦、丁怡全

处暑过后，各地持续推进重大项目建设。记者了解到，随着施工进度稳步推进，多个高铁工程建设取得新进展。

在内蒙古，随着1号墩浇筑完毕，由中铁十五局承建的包银高铁银巴支线沙冬青特大桥下部结构顺利完工，标志着大桥施工建设取得重大阶段性成果，为大桥上部结构及架梁施工奠定了坚实基础。

据中铁十五局项目负责人韩伟介绍，沙冬青特大桥长1953米，是包银高铁银巴支线内蒙古段最长大桥。为有效保护沿线濒危植物沙冬青，免于路基挖填危害生态，建设者选择“以桥代路”，对建设红线内野生沙冬青进行人工移栽，对沿线路基边坡采用栽植乔木等方式予以保护，高质量推进“绿色工程”建设。

在陕西，西十高铁天竺山一号隧道施工现场，中铁十一局建设者在进行隧道掘进、混凝土浇筑等作业，目前该隧道正洞掘进施工已突破2500米。

天竺山一号隧道全长约14.7公里，为西十高铁全线重难点控制性工程。据中铁十一局项目负责人刘汉良介绍，施工中，建设者从9个作业面同步进行掘进，创新应用20余项新型工艺工装，确保隧道施工平稳推进。

西十高铁建成通车后，西安至十堰将实现1小时内到达，西安至武汉将实现2.5小时左右到达，对助力秦巴山区乡村振兴，带动沿线经济发展具有重要意义。

在重庆，西渝高铁康渝段高升1号隧道施工现场，186名中铁十七局施工人员坚守一线抓生产。目前，隧道洞口标准化建设已完成，主体工程在有序推进中。

据中铁十七局项目现场负责人许志刚介绍，高升1号隧道位于重庆市开州区高桥镇罗家寨气田区，全长8392米，其中500米左右下穿天然气管道，伴有瓦斯气体，施工难度大、安全风险高。

西渝高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中京昆通道和包（银）海通道的重要组成部分，建成后将与已建成运营的成都至重庆高铁、郑州至重庆高铁等多条线路连通，推动中西部地区路网结构进一步完善。

在湖北，由中铁十五局承建的襄荆高铁沙港河水库特大桥完成连续箱梁首次浇筑，标志着全线69座桥梁上部结构施工拉开了序幕，为全线如期建成通车奠定坚实基础。

据中铁十五局项目负责人杨立介绍，沙港河水库特大桥全长1766米，是全线重难点工程之一。襄荆高铁连接湖北省襄阳市与荆门市，正线全长约117公里，是国家中长期铁路网规划“八纵八横”高速铁路网主通道之一呼南通道的重要组成部分。沿线桥隧众多，全线桥隧占比达84.7%，其中新建桥梁69座约77公里。

在浙江，在中铁二十四局承建的温岭制梁场，杭台高铁温岭至玉环段(温玉铁路)首榀混凝土预制箱梁浇筑完成，标志着温玉铁路建设取得新突破，施工加速推进。

据中铁二十四局项目负责人徐兴安介绍，温玉铁路全线有桥梁17座共约18.3公里，隧道12座约17.2公里，桥隧比达到87%以上。此次浇筑的首榀混凝土预制箱梁长32.6米，重697吨，将用于温玉铁路桥梁架设。

温玉铁路是台州市的第一条地方性铁路，正线全长约37公里，设计时速350公里。线路建成后将结束浙江台州玉环市不通铁路的历史，实现台州“县县通铁路”的目标，对加快台州全域融入长三角高质量一体化发展具有重要意义。

在福建，由铁四院牵头联合体设计、中铁建设施工的厦门北站全新亮相。据铁四院设计负责人杨健介绍，厦门北站是国内首条跨海高铁——福厦高铁全线施工难度最大的车站。施工中，设计人员创新采用新旧两场并场设计，新建厦门北站与既有厦门北站合并后站台总规模达13台27线，年旅客发送量预计达5000万人次。

中铁建设装饰负责人许斌表示，厦门北站新老车站融合，旅客可从6个不同方向、不同位置快速进出车站。同时，建设人员践行绿色环保理念，在车站屋面安装约7000平方米智能光纤照明系统，全年可节约用电约40000千瓦时。

(责编：胡永秋、袁勃)

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