公共卫生环境设施短板加快补齐
2023年08月26日08:46 | 来源：光明日报
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本报北京8月25日电（记者刘坤）国家发展改革委办公厅等日前印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》，推广运用浙江“千万工程”经验，补齐公共卫生环境和城乡环境卫生设施短板，提升社会健康综合治理能力。
通知提出，推进城市环境卫生清理整治行动。根据季节特点和当地传染病防控形势，坚持以点带线、点线结合、全面铺开，对城市卫生死角、乱堆乱放等问题开展“拉网式”集中清理，对机场车站、娱乐场所、农贸市场、商场超市、小餐饮店、公厕等人员密集、易造成疾病传播的重点场所，以及地下室、地下车库、民防工程等病媒生物滋生的薄弱环节开展“地毯式”排查。
通知明确，实施农村人居环境整治提升行动。以乡村人居环境集中治理为着力点，统筹农村改路、改水、改厕、旧村改造等工作，持续推进村庄清洁和绿化美化行动，深入开展垃圾堆、坑塘、河塘、沟渠、残垣断壁等薄弱环节的环境卫生整治，加强农村生活污水垃圾、禽畜养殖废弃物、废旧农膜等治理。
(责编：王震、陈键)
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