本报北京8月25日电（记者刘坤）工业和信息化部、国家发展改革委等七部门近日联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，促进钢铁行业平稳运行，加快高质量发展。

方案提出，2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。

方案明确了4个方面的工作举措：实施技术创新改造行动，激发高质量发展新动能；实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求；实施供给能力提升行动，保障行业稳定高效运行；实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度。

方案提出，加快推动技术装备高端化升级，加快推进绿色低碳改造，加快推进数字化转型智能化升级，支持引导电炉钢有序发展。加强钢结构应用推广，扩大重点领域消费需求，提升钢铁产业链国际化水平。推进企业兼并重组，实施规范企业分级分类管理，创建先进钢铁产业集群。

(责编：王震、陈键)

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