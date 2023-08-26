本报记者 张勇 徐鑫雨 本报见习记者 阮紫嫣

最近，云南省普洱市思茅区将整治“躺平式”干部作为贯彻作风革命、效能革命的重要内容，动真碰硬分类处置88名“躺平式”干部。这是云南省以作风革命、效能革命推动主题教育走深走实的典型例证。

主题教育开展以来，云南省把“学思想”摆在首位，举办两次省领导干部读书班、7次省委理论学习中心组集中学习，大兴调查研究，着力解决“半拉子工程”等问题，办理民生实事1100多件，让群众感受到主题教育带来的实际变化，领导干部的作风和能力也得到了提升。

提振干事创业精气神

“现代化不是等出来的，是奋斗出来的、干出来的。没有强的作风、高的效能，就跑不好新时代的接力赛，跑不出加速度，就闯不出高质量跨越式发展的新路子。”在6月30日召开的云南省深化作风革命效能革命工作会议上，云南省委书记王宁说。

主题教育中，云南把“躺平式”干部列为专项整治的重点内容，让苦干实干、能干会干成为云南干部的鲜明特质。普洱市思茅区动真碰硬处置88名“躺平式”干部，其中16名作风散漫、不认真履职的科级干部被免职并调离，对72名普通干部职工进行分类纠偏。经整治，思茅区干部精气神得到激发，一批长期搁置的重点项目取得重大进展，成功引进一批企业落地思茅区，首次实现“思茅河—莲花乡”国控断面设置以来水质年度均值脱劣。

云南各参学单位推动主题教育和深化作风革命、效能革命紧密结合。云南省委省直机关工委借助研发的“云南评议”系统，省直机关、16个州（市）共1337个单位在今年7月前共收到群众评议留言42.23万条，解决群众办证难等民生实事6类800余件。

探寻破解难题的金钥匙

针对云南经济社会发展的短板，云南省委常委围绕加快滇中新区重要经济增长极建设等12个课题领衔开展调研，带动云南第一批参学单位主要领导185个课题调研。云南党政代表团奔赴上海、浙江、广东调研，达成合作项目17个，签约金额360亿元，探索形成“东部企业+云南资源”“东部研发+云南制造”“东部市场+云南产品”的产业协作新模式。

“公安机关做得好不好，关系到老百姓的切身利益。我们在全省开展了交通安全隐患大排查，强化中小学校护校岗管理，让群众出行更安全，孩子上学更安全。”云南省副省长、省公安厅厅长岳修虎表示。

“菜篮子、药罐子、绿林子”是群众普遍关切的重点。在云南文山“3·15”制售假药案件中，云南公安从社会面查获的6盒假药入手循线深挖，一举斩断了横跨全国多省的假药犯罪产运销链条，捣毁制药黑窝点两个、网络销售窝点23个。

云南省交通运输厅让主题教育充满民生温度，大力开展农村公路“消危”行动。今年以来，全省新改建农村公路4856公里，建成村道安全生命防护工程1513公里，完成44座农村公路危桥改造。为了让乡村群众“走得了、走得好、走得安全”，交通部门积极推动县际班线客运“公交化”改造，昆明等8个州市累计改造143条线路，覆盖解决1109.68万人出行难题。

推动学习成果见实效

主题教育如何才能更深入人心。张桂梅思政大讲堂、红色文化舞台剧等方式让主题教育出特色、出实效。

今年暑假，云南大学等高校师生深入乡村，开展中国乡村社会大调查。“中国乡村社会大调查以乡村振兴为指向，全面调查云南乡村振兴工作经验，助力乡村巩固脱贫攻坚成果、实现高质量发展。”云南大学民族学与社会学学院党委书记李晓斌说。

昭通学院原创红色文化情景舞蹈诗剧《赓续扎西魂》，再现了红军长征到扎西的光辉历程，追溯了红军长征艰苦卓绝的革命精神。“奋斗的榜样”青年爱国颂党主题话剧《戴永年》，再现了中国工程院院士、昆明理工大学戴永年教授从参加革命到投身科研的人生经历。昆明理工大学、昭通学院都把舞台戏剧作为主题教育的重要载体，使一场场演出成为生动的思政课。

7月31日，云南公布了云南省委第十一届四次会议通过的《中共云南省委关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 着力解难题促发展惠民生的意见》，这是云南开展主题教育的重要成果。该文件提出，通过抓实抓细系列三年行动，努力让人民群众切实感受到主题教育带来的实实在在的变化和成效，为谱写好中国式现代化的云南篇章打下坚实基础。

（本报记者 张勇 徐鑫雨 本报见习记者 阮紫嫣）

(责编：王震、陈键)

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