本报北京8月25日电 记者姚亚奇从中国国家铁路集团有限公司获悉，8月25日至9月10日，随着各大院校新生入学和学生返校，铁路将迎来学生客流高峰，全国铁路预计发送学生旅客680万人次，高峰日预计发送95万人次。铁路部门精心组织学生旅客运输，统筹做好运力安排和旅行服务，多措并举保障广大学生旅客平安有序出行。

根据铁路12306客票预售及候补数据，铁路部门提前研判学生客流趋势变化，在热门方向及时增开临时旅客列车，安排动车组重联运行、普速列车加挂车厢，提升学生旅客运输能力。后续还将根据需求动态增开，全力满足学生旅客出行需求。针对部分线路学生旅客集中出行的情况，乌鲁木齐局集团公司计划增开至北京、上海等方向学生专列36列，成都局集团公司联合四川省同济大学校友会、同济大学四川招生组组织开行成都至上海同济大学学生专列。哈尔滨、沈阳、北京、郑州、昆明、南宁局集团公司主动对接教育部门和各大院校，及时掌握相关院校开学时间和学生运输需求，动态监测学生票预售情况，持续优化票额分配方案，最大限度保障学生旅客购票需求。

暑运期间，铁路部门用好学生优惠票资质线上核验新功能，累计完成线上核验400万人次。面对开学学生客流高峰，铁路部门仍提供线下核验方式，方便学生旅客自助完成优惠票资质核验。新入学的大学生持录取通知书可购买家庭所在地至学校所在地单程学生优惠车票。各铁路局集团公司加大学生旅客服务保障力度，在售票厅、自动售票机、检票口等处所增加引导力量，动态增开人工验票、验证通道。加强与市政交通部门协调联动，畅通学生返校“最后一公里”。

(责编：王震、陈键)

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