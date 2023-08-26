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证监会拟适当延长发股类重组项目财务资料有效期

2023年08月26日10:20 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （黄盛）据证监会消息，为进一步提高重组市场效率，支持上市公司通过重组提质增效、做优做强，证监会拟修改《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称《26号准则》）第69条，延长涉及发行股份的重组项目（以下简称“发股类重组项目”）的财务资料有效期，从“6+1”改成“6+3”。

据介绍，现行《26号准则》规定，上市公司应当披露本次交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告；经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后6个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过1个月。

证监会表示，从发股类重组项目的实践情况看，上述有效期偏短，确有必要适当延长以提高重组效率。此次修改涉及《26号准则》第69条相关内容：明确发股类重组项目财务资料有效期特别情况下可适当延长，延长时间至多不超过3个月；明确发股类重组项目财务资料有效期延长的配套措施，经审计的交易标的财务报告的截止日至提交证监会注册的重组报告书披露日之间超过7个月的，上市公司应当补充披露截止日后至少6个月的财务报告和审阅报告，并在重组报告书中披露财务信息和主要经营状况变动情况；独立财务顾问应当就交易标的截止日后财务状况和经营成果是否发生重大不利变动及对本次交易的影响出具核查意见。

另据了解，上市公司拟进行重组上市的，还应当披露依据重组完成后的资产架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告和审计报告。其他重大资产重组，应当披露最近一年及一期的备考财务报告和审阅报告。

(责编：王震、高雷)
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