黄盛

人民网8月26日电 （黄盛）日前，中信证券、中信建投、国泰君安、海通证券、中金公司、财达证券、光大证券、东方证券、申万宏源证券、财通证券、方正证券、华福证券等券商相继宣布下调证券交易佣金费率。其中，上述券商在涉及A股、B股、存托凭证品种的原有交易佣金基础上，均下调了0.00146%；北交所普通股、优先股交易佣金，将在投资者原有佣金基础上统一下调0.0125%。此次佣金下调都将自今年8月28日起实施。

据券商业内人士介绍，降费让利、降低交易成本是我国资本市场交易端改革的重要方面。证券交易佣金中的经手费是指证券公司在完成证券交易所的场内交易后，按实际成交金额计算的一定比例向交易所交纳的交易费用，和佣金费用收取一样，双向收取，即在买入和卖出时分别收取一次。此次券商集中降佣，是由于沪深交易所下调股票交易经手费，因此券商跟随下调相同幅度的佣金费率，券商收取的净佣金，也就是中介费用暂时还没有调整。

据悉，证监会于8月18日发布了一揽子活跃资本市场的政策举措，其中包括《沪深北交易所进一步降低证券交易经手费》，明确了将指导交易所降低证券交易经手费，同步降低证券公司佣金费率。

同日，上交所、深交所、北交所宣布自8月28日起进一步降低证券交易经手费。其中，沪深交易所将A股、B股证券交易经手费从按成交金额的0.00487%双向收取，下调为按成交金额的0.00341%双向收取，降幅达30%；北交所在2022年12月调降证券交易经手费50%的基础上，再次将证券交易经手费标准降低50%，由按成交金额的0.025%双边收取下调至按成交金额的0.0125%双边收取。

业内人士认为，降低交易佣金费率，也是让利投资者的一项重要举措，此举有助于降低交易成本，增加资本市场的流动性。“交易费率调降系市场常用工具，历次调降多为短期影响为主。”华宝证券分析师卫以诺通过测算预计，此次经手费下调，可为权益市场带来66.05亿元费用减免。

申万宏源研究证券分析师袁豪认为，本次降低A股交易经手费为近八年以来首次下调，旨在降低制度性成本，减少投资者摩擦成本；降低交易费率旨在配合提升市场交投活跃度，有望驱动A股股票成交额、两融业务规模回暖。

广发证券相关人士也表示，交易经手费由券商代收代缴，而交易佣金费率则是券商经纪业务营收的重要来源。佣金费率的下调，短期可能对券商的盈利能力带来一定影响，但交易成本的调降将提高投资者的获得感，有利于促进市场交易的活跃水平，券商则将从中获益。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

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