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中消协发布消费提示：保持理性 不盲目跟风抢购食盐等消费品

2023年08月26日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会获悉，25日，中国消费者协会发布消费提示，提醒消费者保持理性，不要焦虑恐慌，不信谣、不传谣，不盲目跟风抢购食盐等消费品。

中消协相关负责人表示，8月24日，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核污染水排海，严重侵害了中国消费者权益，中国消费者协会代表中国广大消费者，对日方极其自私和不负责任的行为，表示强烈谴责和坚决反对。

8月24日，为保护中国消费者健康，海关总署发布《关于全面暂停进口日本水产品的公告》，决定自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物，下同）。8月25日，市场监管总局表示，将加大水产品食品安全监管及食盐价格监管力度，督促食品生产经营者严格遵守食品安全法律法规及进口食品相关规定，加强市场销售进口水产品食品安全抽检监测，发现相关违法行为的，将严格依法予以查处。对此，中国消费者协会督促食品生产经营者严格遵守有关部门相关规定，切实保障消费者合法权益。

中消协提醒广大消费者，关注国家有关部门的权威发布，尤其注意海外代购等渠道，确保餐饮安全；同时也要保持理性，不要焦虑恐慌，不信谣、不传谣，不盲目跟风抢购食盐等消费品。

上述负责人表示，中国消费者协会将持续高度关注此次事件，加强社会监督，坚决维护中国消费者合法权益。

(责编：王震、高雷)
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