人民网北京8月26日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，农业农村部、国家标准委、住房城乡建设部联合印发《乡村振兴标准化行动方案》（以下简称《方案》）。

据市场监管总局相关负责人介绍，《方案》经国务院标准化协调推进部际联席会议审议通过，共有33个部门参与实施，提出到2025年，农业高质量发展标准体系基本建立。制修订农业领域国家和行业标准1000项，与国际标准一致性程度显著提升，构建现代农业全产业链标准体系30个。乡村建设标准体系初步形成。制修订一批乡村建设国家、行业和地方标准，国家层面创建示范美丽宜居村庄1500个左右。标准化示范作用显著增强。创建国家农业标准化示范区100个，农业标准化服务与推广平台示范带动作用进一步增强。深入实施农业高质量发展标准化示范项目，创建国家现代农业全产业链标准化示范基地300个。

据了解，《方案》提出的具体目标主要体现在三个层面，在产业发展层面，基本建立农业高质量发展标准体系，在制修订1000项国家行业标准的同时，全产业链标准体系建设、生产和产品“三品一标”协同推进取得积极进展；在乡村建设层面，制修订一批乡村建设国家、行业和地方标准，乡村公共服务标准支撑能力得以提高，初步形成乡村建设标准体系，内容更加科学、结构更加合理；在推广机制层面，标准化示范作用显著增强，国家农业标准化示范区、农业标准化服务与推广平台、国家现代农业全产业链标准化示范基地的示范带动作用更加突出。

《方案》部署了11项重点任务。聚焦加快建设农业强国，部署了夯实保障粮食安全标准基础、优化农产品质量安全标准、建立健全现代农业全产业链标准、完善农业绿色发展标准4项任务，全面推动乡村产业振兴。聚焦统筹乡村基础设施和公共服务布局，部署了强化乡村房屋建设和基础设施建设标准、健全农村人居环境标准体系、强化乡村公共服务标准支撑3项任务，着力建设宜居宜业和美乡村。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，部署了巩固提升防返贫工作标准化水平等任务，助力防止规模性返贫。聚焦提升标准实施水平，部署了优化标准供给结构、深入开展试点示范和服务体系建设、深化标准化国际合作3项任务，全面推动乡村振兴标准化各项措施落地见效。

(责编：王震、高雷)

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