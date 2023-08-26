人民网北京8月26日电 （欧阳易佳）今日，第九届库布其国际沙漠论坛在内蒙古鄂尔多斯市库布其沙漠亿利生态示范区开幕。本届论坛主题为“以科技引领治沙 让荒漠造福人类”，旨在推动国内外荒漠化防治与生态文明建设科技创新交流合作，传播我国防沙治沙科技创新经验成果，助力构建人类命运共同体。

在论坛开幕式上，中国国家林业和草原局与阿拉伯国家联盟秘书处共同签署了《关于建立中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心的谅解备忘录》。中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心揭牌并启动首批落地项目。

据悉，库布其国际沙漠论坛2007年创办，每两年举办一届，是全球唯一致力于推动世界荒漠化防治和绿色经济发展的大型国际论坛。今年论坛为期两天，将围绕“荒漠生物多样性保护与资源可持续利用”“沙尘暴防治与科学治沙”“山水林田湖草沙系统治理”“创新·转让·共享——用知识和技术促进生态修复”4个主题论坛展开讨论，通过分享交流全球荒漠化防治技术和模式的最新成果，推进科技创新助力荒漠化防治，推动实现联合国2030年可持续发展目标。

(责编：王震、高雷)

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