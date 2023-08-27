新华社北京8月27日电（记者刘羽佳、刘慧）中国证监会27日发布消息称，证监会充分考虑当前市场形势，完善一二级市场逆周期调节机制，围绕合理把握IPO、再融资节奏作出安排。

一是根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。

二是对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。

三是突出扶优限劣，对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资，适当限制其融资间隔、融资规模。

四是引导上市公司合理确定再融资规模，严格执行融资间隔期要求。审核中将对前次募集资金是否基本使用完毕，前次募集资金项目是否达到预期效益等予以重点关注。

五是严格要求上市公司募集资金应当投向主营业务，严限多元化投资。

六是房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经