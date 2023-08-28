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前7个月全国规上工业企业实现利润总额39439.8亿元

工业企业利润持续改善（锐财经）

本报记者 邱海峰
2023年08月28日06:11 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　8月27日，国家统计局发布数据显示，1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39439.8亿元，同比下降15.5%，降幅比1—6月份收窄1.3个百分点。国家统计局工业司统计师孙晓表示，总体看，工业企业利润持续改善。下一步，要精准有力实施宏观政策，着力扩大有效需求，持续提振市场信心，激发经营主体活力，推动工业经济持续回升向好。

　　单位成本今年以来首次同比减少

　　谈及最新发布的工业企业利润数据，孙晓从营业收入、盈利水平、单位成本等多个方面进行了分析——

　　工业企业营收有所改善。随着经济恢复向好，供求关系逐步改善，工业产销衔接水平明显提升，加之工业品出厂价格降幅收窄，共同推动工业企业营收改善。7月份，规上工业企业营业收入同比下降1.4%，降幅较6月份收窄1.9个百分点。

　　工业企业利润持续好转。1—7月份，全国规模以上工业企业利润同比降幅较1—6月份收窄1.3个百分点，累计利润降幅自年初以来逐月收窄，呈现稳步回升态势。其中，7月份规上工业企业利润同比下降6.7%，降幅较6月份收窄1.6个百分点。

　　不同类型企业利润均有改善。1—7月份，国有控股企业利润同比降幅较1—6月份收窄0.7个百分点；私营、外商及港澳台商投资企业利润降幅分别收窄2.8、0.4个百分点，企业盈利持续好转。

　　单位成本首次同比减少。大宗商品价格低位运行，中下游行业原料成本压力有所减轻，工业企业单位成本总体改善。7月份，规上工业企业每百元营业收入中的成本为85.15元，同比减少0.55元，今年以来首次同比减少，有利于企业扩大盈利空间。

　　装备制造业发展动能积聚壮大

　　从具体行业看，工业企业效益状况呈现3个主要特点——

　　装备制造业利润稳定增长。今年以来，装备制造业发展动能积聚壮大，持续助推工业企业效益恢复。1—7月份，装备制造业利润同比增长1.7%，延续增长态势，增速高于规上工业17.2个百分点。装备制造业利润占规上工业的比重升至34.6%，较1—6月份、上年同期分别提高0.3、5.9个百分点。分行业看，电气机械行业受光伏设备、锂离子电池、家用空调等产品带动，利润增长33.7%；铁路船舶航空航天运输设备行业受船舶、海洋工程装备、动车组等产品带动，利润增长30.4%；通用设备、仪器仪表行业利润分别增长14.5%、12.4%，均保持较快增长。

　　原材料行业利润降幅明显收窄。受部分工业行业供求关系改善等因素推动，原材料制造业当月利润降幅明显收窄。7月份，原材料制造业利润同比下降7.7%，降幅较6月份收窄29.6个百分点，带动规上工业利润改善。其中，钢铁、石油加工行业均由上年同期全行业净亏损转为盈利，利润同比增加288.0亿元、177.5亿元；有色冶炼行业利润增长1.17倍，增速明显加快。

　　电气水行业利润增长加快。1—7月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长38.0%，增速较1—6月份加快3.9个百分点。其中，随着迎峰度夏电力保供持续发力，发电量增长加快，电力行业利润增长51.2%，增速较1—6月份加快4.7个百分点。

　　工业生产保持稳定恢复态势

　　工业生产整体保持稳定恢复态势。国家统计局工业司首席统计师王新介绍，1—7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，增速与上半年持平。从三大门类看，采矿业增加值同比增长1.7%，制造业增长4.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%，均与上半年持平。7月份，全国规上工业增加值同比增长3.7%，环比增长0.01%。

　　“今年以来，工业企业库存增速持续回落，产销衔接水平改善。”王新说，7月份规上工业企业产销率升至97.8%，比上月提高2.1个百分点，为2022年以来各月最高。分行业看，电子、建材、化工等行业产销率分别为98.3%、97.3%、97.0%，比上月提高4.1、2.8、1.9个百分点。

　　新动能是另一突出看点。随着上半年全国可再生能源发电总装机突破13亿千瓦，7月份，风力发电机组、光伏电池等绿色能源产品产量分别增长29.7%、65.1%。“绿色”材料需求不断增加，相关产品快速增长，其中多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃等产品产量分别增长93.4%、83.4%、52.3%。充电桩产品产量同比增长26.6%，新能源汽车增长24.9%。资源循环产业体系不断完善，助力绿色发展，7月份废弃资源综合利用业增加值同比增长23.4%，比上月加快9.3个百分点。

　　“今年以来规模以上工业企业利润降幅连续收窄，7月份工业生产者出厂价格改善有助于企业效益回升，工业产销衔接水平提升有利于增强企业生产积极性。”国家统计局新闻发言人付凌晖说，下阶段，工业运行有望保持总体平稳。

(责编：白宇、卫嘉)
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