原标题：积极培育高质量发展新动能 中国太保上半年营业收入同比增长6.5%

今日，中国太保公布2023年中期业绩。上半年，中国太保新会计准则口径下营业收入达到1,755.39亿元，同比增长6.5%，集团归母营运利润215.37亿元，同比增长2.5%；截至6月末，集团内含价值5,371.14亿元，较上年末增长3.4%。

在负债端，面对近年保险市场的周期转换，公司积极统筹转型和发展，产寿险齐头并进，率先实现转型突破，规模与价值均呈现良好发展态势。上半年，中国太保寿险新业务价值同比增长达31.5%，新业务价值率同比提升2.7个百分点。中国太保产险保费收入突破千亿，市场份额持续提升，承保盈利保持良好水平。

在资产端，中国太保经受了不同时期的市场波动考验，管理资产规模稳步增长，截至6月末，集团管理资产规模达2.84万亿元，较上年末增长6.9%，信用风险管控保持较好水平。优化资产负债管理机制，基于负债特性的大类资产配置能力和专业投资能力领先行业，投资收益表现良好，为集团整体经营结果提供了重要支撑。得益于长期稳健的经营表现，中国太保在行业SARMRA评估、集团公司治理评估中持续获评优异，得到监管部门高度肯定。

2023年是落实党的二十大精神的开局之年，中国太保持续深化转型改革，始终坚持把增强发展的紧迫感和责任感有机统一起来，将市场环境、行业转型和公司治理有机结合起来，不断加快塑造高质量发展新动能。

上半年，中国太保发布“352”大健康施工蓝图，围绕保险支付、服务赋能和生态建设三大能力圈层，形成覆盖未病、已病、康复、养老的全场景健康养老服务体系，为客户提供全生命周期的高品质、一体化的服务。中国太保聚焦“一老一少”客群需要，推出专项健养服务，“太保家园”养老社区初步形成全国布局，揭幕青少年健康促进中心上海体验馆，发布“青青成长”青少年健康促进服务品牌。太保蓝公益基金建成国内险企首家“脑健康认知中心”实体店，以专业力量践行公益精神。通过高品质的服务体系和服务能力建设，让“太保服务”品牌更加闪亮，中国太保成为杭州亚运会官方合作伙伴为社会各界所熟知，中国太保产、寿险公司在2022年度消保监管评价中分别获得财产险、人身险类公司最高评级，得到社会各方的认可。

坚持创新求变，持续推进创新变革，以新机制、新技术、新模式推动传统生产管理的动力和效率变革，积极培育高质量发展新动能。中国太保寿险长航行动二期工程已全面启动，代理人队伍产能显著提升，银保渠道价值贡献占比稳步扩大。中国太保产险持续加强新技术风险研究，创新新能源车险专属经营模式，强化风险减量管理，服务产业升级。集团出台新一轮数智太保DiTP规划，勾勒未来三年数智化建设蓝图。加快探索大模型应用技术，中国太保第一位数字员工已在审计条线正式落地，劳动力数字化达成重要里程碑。稳步推进重点区域一体化体制机制创新，建成大湾区科创、投资共享能力平台，湾区机构业务发展和创新能力实现双提升。着力开展ESG管理体系和能力建设，推动ESG因素融入公司经营管理，抓住双碳战略推进机遇，加快面向绿色产业和技术的产品服务创新，提升绿色金融供给能力。启动以碳排放为核心的核算和管理平台建设，开展员工、客户碳普惠机制试点，探索金融业低碳运营模式，为加快社会绿色低碳转型进程贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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